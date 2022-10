Rechazan mensaje a latinas de concejal que renunció por comentarios racistas

Los Ángeles, 13 oct. Nury Martínez, quien este miércoles se vio obligada a renunciar como concejal de Los Ángeles por comentarios racistas, levantó nuevas críticas con su carta de renuncia no solo porque no ofrece disculpas sino porque se muestra como "inspiración" para las niñas latinas de la ciudad.

Martínez presentó su carta de renuncia tras la polémica que provocaron sus comentarios racistas contra el hijo afroamericano de uno de sus compañeros al que llamó "changuito" (mono), y a migrantes indígenas oaxaqueños a los que calificó de "feos", entre otros epítetos.

En la extensa carta Martínez destacó sus logros al ser la primera latina en ser elegida como presidenta del Concejo de Los Ángeles, y se dirigió a las niñas latinas de Los Ángeles a las que dijo: "espero haberlas inspirado a soñar más allá de lo que pueden ver".

Odilia Romero, directora de Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo) criticó duramente a Martínez por esas palabras.

"Ella no debería ser inspiración de ninguna niña latina. Martínez tiene un corazón donde no caben los afroamericanos, los indígenas, y no hay espacio para la diversidad, eso no es un ejemplo", dijo Romero a EFE.

La líder indígena aseguró que los comentarios racistas hechos en una reunión privada de Martínez, sus compañeros Kevin de León y Gil Cedillo, y el presidente de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles, Ron Herrera, hicieron un daño "muy profundo" a la comunidad latina.

El enfado también se reflejó en las redes sociales.

La actriz Melinna Bobadilla ("Little America" y "Gentefied") dijo en su cuenta de Twitter que Martínez no es una inspiración, y agregó: "Eres una historia de advertencia sobre una mujer mandona hambrienta de poder a la que le salió mal. Este es un ejemplo de narcisismo y de una persona que evade responsabilidad".

Este jueves la presión continuo para que Cedillo y Kevin De León dimitan. Herrera fue el primero en presentar su renuncia. EFE

amv/ims