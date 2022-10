Microsoft: Windows 11 recibe su primera gran actualización

Microsoft comenzó a publicar la primera gran actualización de características de Windows 11. A partir de ahora, se ofrecerá gradualmente a los usuarios de 190 países la actualización, que lleva la abreviatura 22H2. A continuación, dpa ofrece una visión general de las innovaciones importantes: - Menú de Inicio: la búsqueda será más rápida y precisa, y también hay mejoras en la visualización de los eventos actuales en los widgets. - Disposición de las ventanas: la función de agrupación automática de ventanas (snap layouts) será más versátil: por un lado, gracias a una mejor navegación táctil y, por otro, a la posibilidad de ajustar varias pestañas en el navegador Edge de Microsoft. - "No molestar": al iniciar las sesiones de enfoque se activará automáticamente la función de "No molestar". Esto silencia las notificaciones de distintivos en las aplicaciones de la barra de tareas. La función de enfoque también está integrada en la aplicación Reloj y ofrece un temporizador que favorece las fases de concentración, pero también recuerda los descansos. La sesión de enfoque se puede finalizar de manera anticipada. - Windows Studio: bajo esta etiqueta, Microsoft reunió una serie de nuevas funciones de cámara y audio para obtener una calidad óptima de vídeo y sonido durante las videoconferencias o los juegos. Entre las nuevas funciones se encuentran el enfoque de voz, que elimina el ruido de fondo, y el desenfoque de fondo, que difumina el ruido. Además, hay otros efectos de vídeo, como el encuadre automático o el contacto visual, que ayudarán a permanecer en el centro de la imagen a pesar de los movimientos y a mantener el contacto visual. - Clipchamp: Microsoft convierte el programa de edición de vídeo en una parte integral de Windows 11. - Juegos: los jugadores se beneficiarán de las optimizaciones de rendimiento que mejoran la latencia. Otra novedad en el modo de ventana de juegos es el HDR automático: esta función optimiza la visualización de los juegos que no emiten imágenes de alto contraste (HDR), sino solo imágenes con rango de contraste normal (SDR). - Aplicaciones para Android: a la plataforma de distribución digital Microsoft Store en los ordenadores con Windows 11 se une ahora la anunciada Amazon Appstore. Los usuarios tendrán la posibilidad de ejecutar aplicaciones de Android en Windows. Sin embargo, todo esto todavía está funcionando oficialmente como una presentación preliminar, por lo que todavía puede haber algunos cambios. - Seguridad: una nueva función de seguridad (Smart App Control) debería ayudar a evitar que se ejecuten aplicaciones no fiables, archivos de script y software malicioso. Además, en el futuro, Windows reconocerá cuando se introduzcan datos de acceso en aplicaciones potencialmente dañinas o en sitios web comprometidos y advertirá de ello (Defender Smartscreen). Asimismo, Microsoft anunció que en octubre añadirá más funciones en una nueva actualización: - Explorador y Menú de Inicio: pronto será posible crear pestañas en el explorador de archivos. Además, se revisará el menú de inicio, que posibilitará un acceso rápido a los archivos utilizados con frecuencia y recientemente. También se podrán anclar los archivos importantes y se podrá ver información sobre las acciones de los demás en los archivos compartidos. - Aplicación de fotos: esta aplicación integrada recibirá una actualización que posibilitará una vista de la galería y que simplificará fundamentalmente la búsqueda, el hallazgo, la gestión, la visualización y el guardado de fotos. - Sugerencias a la hora de copiar: si por ejemplo se copia un número de teléfono o una cita se sugerirán inmediatamente las acciones adecuadas, desde llamar a grupos determinados hasta añadir una cita en la aplicación Calendario. - Aplicaciones activas: habrá un nuevo botón en la barra de tareas que se puede pulsar para abrir una nueva barra de tareas en el escritorio que muestra todas las aplicaciones activas. El usuario puede comprobar si su PC o portátil está preparado para la versión 22H2 de Windows 11 en la página de Windows Update. Se puede acceder haciendo clic en el ícono de Windows en la barra de tareas de la página de inicio y abriendo la configuración en la ventana que se activa haciendo clic en el ícono de la rueda dentada. Si aún no tuvo el ofrecimiento para instalar la actualización 22H2, puede revisar de vez en cuando la página de actualizaciones de Windows ("Buscar Actualizaciones") y realizar una actualización manual. dpa