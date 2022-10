Joan Mir asegura estar "bastante mejor que en Aragón"

Phillip Island (Australia), 13 oct. El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) regresa a la competición tras la lesión que se produjo en Austria y un primer intento de volver a competir en Motorland Aragón, motivo por el que afirmó que esta "bastante mejor de cómo estaba en Aragón".

"El pie está en una situación mucho mejor, prácticamente no me duele y, aparte de eso, la estabilidad y todo eso, me temblaba, parece ser que está mejorando, poco a poco, pero lo está haciendo y la semana pasada estuve entrenando en un karting, el sábado y el domingo, y pude ir rápido y controlar un poco lo que estaba haciendo con el pie", explica el campeón del mundo de MotoGP en 2020.

"Eso para mí fue lo más importante pues he estado haciendo trabajo de fuerza y hasta que no me dijeron que el hueso estaba consolidado, no pude empezar a hacer ese trabajo, y a fortalecer, por eso es a partir de ahí cuando he notado de verdad un cambio", asegura Mir.

El piloto de Suzuki reconoció que la lesión fue más grave de lo que parecía. "Cuando fui a Aragón llegué el jueves con una sonrisa de oreja a oreja, pero luego me di cuenta que no, que estaba bastante más lejos de lo que pensaba, por lo que ahora espero ver si puedo volver y notar lo que estoy haciendo".

"Creo que estoy al ciento por ciento, o muy cerca del ciento por ciento y el objetivo más que nada es sentir lo que estoy haciendo con el pie, ya que ahora mismo he dado un cambio muy bueno en esta última semana en ese aspecto y saber que no me tiembla -el pie-, es ese temblor lo que ha ido mejorando mucho en estos días, y también lo que ha tardado más, pero me encuentro bien ahora", explica Joan Mir.

Sobre ese temblor en el pie, el piloto de Suzuki comentó que era debido "al edema, ya que cuando la fractura empieza a desaparecer se crea un edema óseo muy grande". "Eso es lo que estaba haciendo que todo se inflamara y que el pie me temblara todo el rato cuando lo tenía en el estribo".

De sus ausencias en Japón y Tailandia, Joan Mir señaló que para él "ha sido complicado, porque estar tantas carreras fuera…"-. "Uno sabe lo que cuesta reenganchar y ha sido difícil, pero estaba en casa con una motivación, que era volver a estar al ciento por ciento, y yo creo que estoy cerca".

Antes de que acabe la temporada, a Joan Mir le gustaría "hacer un podio en una de las tres carreras que faltan por disputarse, ese es el objetivo". "Si pudiera estar aquí en el top ocho y luego en Malasia en el top cinco y en Valencia en el top tres, eso sería la bomba" y destacó que el campeonato "está al rojo vivo, es bestial". "Desde fuera veo a Pecco muy fuerte, ahora mismo es el que puede perder, porque así como está viniendo, así como está recortando puntos… Le veo favorito en estas tres carreras". EFE

JLL/ea