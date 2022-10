Gutiérrez niega que el Cruz Azul haya planteado un juego defensivo

México, 13 oct. Raúl Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, negó este miércoles que su equipo haya planteado un juego defensivo en el empate 0-0 con el Monterrey en los cuartos de final del Apertura.

"No jugamos de manera defensiva, buscamos romper por los costados; la percepción de que somos defensivos por usar una línea de cinco defensas es equivocada. Además, no podíamos desordenarnos porque estos rivales no te perdonan", afirmó el técnico.

Cruz Azul dominó el primer tiempo del duelo disputado en el Estadio Azteca, pero le faltó profundidad al ataque. El Monterrey equilibró en la segunda mitad; La Máquina reaccionó y se lanzó al frente, pero no tuvo puntería para anotar.

Gutiérrez, seleccionador campeón del mundo con México en el Mundial sub-17 del 2011, destacó la jerarquía de los Rayados que terminaron el torneo regular en el segundo lugar, mientras que Cruz Azul acabó séptimo.

"Monterrey hizo un gran torneo, fue el segundo mejor, además de que tiene hombres de mucho peso al frente; nosotros venimos mejorando, no podíamos descuidarnos, ni dar ventajas", explicó.

El timonel de La Máquina subrayó que a pesar de lo trabado del juego su equipo generó las llegadas necesarias para anotar.

"Fue un partido muy cerrado, sí, pero logramos desdoblar en ofensiva, lo hicimos bien por momentos. Es la idea que debemos mantener para buscar ganar esta eliminatoria que nos tocará cerrar de visitante allá en Monterrey".

En el duelo de vuelta de cuartos de final el Cruz Azul viajará a Monterrey este sábado, partido en el que Raúl Gutiérrez puntualizó no pueden salir a atacar y descuidarse atrás.

"Estos rivales no fallas si te descuidas, claro que vamos con la idea de ser ofensivos, pero sin perder el orden. Hoy lo demostramos, nuestra defensa estuvo a la altura y en la ofensiva sólo nos faltó tranquilidad".

Raúl Gutiérrez llegó a La Máquina en la undécima jornada del certamen en sustitución del uruguayo Diego Aguirre. Bajo su mando el equipo mejoró y consiguió clasificar al repechaje, en el que eliminó el sábado pasado al León.EFE

