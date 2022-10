Extenista australiano Todd Woodbridge revela que sufrió un ataque al corazón

Sídney (Australia), 13 oct. El excampeón australiano de dobles de tenis Todd Woodbridge, de 51 años, reveló que la semana pasada padeció un leve ataque al corazón mientras hacía ejercicio en su vivienda en Melbourne, informó este jueves la prensa australiana.

Woodbridge, ganador de 16 títulos de dobles del circuito Grand Slam entre 1992 y 2004, relató al medio local Nine que en el episodio, ocurrido el jueves pasado, primero sintió "como un dedo apretando en el centro del pecho" mientras hacía pesas y, tras hablar con su esposa, fueron al hospital.

En su cuenta de Instagram, el exjugador mostró su alivio y su agradecimiento al hospital por tratarle.

"Estoy bien ahora..., pero tuve suerte... Así que asegúrate de pasar tus exámenes médicos... ¡No lo retrases! Gracias al personal del hospital que me ha cuidado", indicó en la red social.

Aunque fue un ataque leve y se considera una persona en buena forma física, el tenista destacó la importancia de actuar rápido y urgió a otros a cuidarse para evitar problemas cardíacos.

"Traté de quitarle importancia, como hace uno a veces, pensando que era por el ejercicio, pero no desaparecía", explicó el excampeón y comentarista deportivo a Nine.

"Empezó a extenderse por el pecho. No era dolor, era algo como una presión fuerte. Me faltaba el aire, empecé a sudar, sentí náuseas que me volvieron pálido", agregó Woodbridge, quien tenía dos hermanos que murieron en la cincuentena.

"Treinta minutos después me sentía bien, pero los análisis de sangre mostraron que tuve un ataque al corazón leve", completó el extenista.

Woodbridge ganó 16 finales de dobles de Grand Slam, incluidas 9 en Wimbledon, 4 en el Abierto de Australia, 3 en el Abierto de Estados Unidos y 1 en Roland Garros, y fue finalista en cuatro ocasiones (Abierto de EE. UU., Roland Garros, Abierto de Australia y Wimbledon).

Durante gran parte de su carrera, hizo pareja con el también australiano Mark Woodforde y ambos eran conocidos como los Woodies. EFE

