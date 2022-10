El iPhone 14 Pro: mayor rendimiento y mejores cámaras

Lo primero que llama la atención del iPhone 14 Pro son sus enormes cámaras, ya que cada una de las tres lentes tiene un diámetro de 1,6 centímetros. La enorme lente en la parte trasera es parte de un nuevo sistema de cámara en los dos modelos Pro. El iPhone 14 Pro lleva la resolución de 48 megapíxeles. No solo visualmente la versión Pro del iPhone 14 se distingue este año más de lo habitual del iPhone estándar. Las innovaciones más visibles les están reservadas a los compradores de un iPhone 14 Pro: la pantalla siempre encendida (Always on) y la Isla Dinámica, una zona cambiante en la parte superior de la pantalla. Ambas innovaciones modifican el uso de un iPhone en la vida cotidiana. La Isla Dinámica, algo más que un truco Desde el iPhone X se asoma en el borde superior de la pantalla una muesca (notch) que alberga la cámara frontal y los sensores de reconocimiento facial. En el caso del iPhone 14 Pro, la muesca se redujo en un tercio y ya no se sitúa directamente en el borde de la pantalla, sino ligeramente por debajo. Tiene color negro, y gracias a la tecnología OLED de las pantallas, los píxeles que lo rodean también parecen negros. Esto permite que la barra que rodea la muesca se agrande y se reduzca mientras aparece alguna información. Así, diversas notificaciones y símbolos -como el candado abierto al desbloquear el iPhone, el modo silencio activado, el aviso de batería- se trasladan ahora a la Isla Dinámica. Si algo está sucediendo, se expande y se muestra. Cuando se escucha música, la barra muestra una pequeña portada del álbum y ondas sonoras que bailan. Si se toca brevemente, se abre la aplicación de música correspondiente. Una pulsación larga despliega el widget del reproductor. Incluso si se pone a cargar el iPhone, se conectan los auriculares Bluetooth o se utiliza el reconocimiento facial FaceID aparece inmediatamente en la Isla Dinámica. De esta manera, la barra tiene un gran impacto en varios aspectos. Hasta ahora, las distintas notificaciones estaban dispersas por la pantalla. Ahora tienen un lugar fijo y un formato uniforme. La pantalla siempre encendida también permite obtener más información de un vistazo. Este display activo puede mostrar información debajo de la hora en una fila de hasta cuatro pequeños widgets. Pueden ser, por ejemplo, los anillos de actividad o la temperatura. Esta función aún parece una página en blanco, literalmente, porque la mayor parte de la pantalla permanece blanca. Con el tiempo, los desarrolladores de widgets podrían llenar este espacio. Más píxeles para más detalles Aunque Apple lleva años centrada en sacar el máximo partido a los sensores de 12 megapíxeles, ahora hay más píxeles de cámara. La idea es agrupar mayormente los 48 megapíxeles de los nuevos modelos Pro en grupos de cuatro para obtener una resolución de 12 MP con píxeles más grandes. Los píxeles más grandes pueden capturar más luz y esto es especialmente útil en condiciones de poca luz. Sin embargo, en el formato ProRAW de Apple también se puede utilizar la resolución completa del sensor de 48 megapíxeles. Dependiendo del motivo, una imagen puede tener un tamaño de varias decenas o incluso más de 100 megabytes. Según las primeras impresiones, la cámara del iPhone 14 Pro ofrece imágenes ligeramente más nítidas y detalladas con una paleta de colores algo más fría que los modelos predecesores. Las mejoras son especialmente visibles en condiciones de poca luz. ¿Y qué pasa con el iPhone 14 "normal"? Todas las innovaciones de los modelos Pro dejan esta versión un poco en la sombra. El blog de tecnología "The Verge" lo declaró rápidamente como iPhone 13S, siguiendo la fórmula de denominación anterior de Apple de añadir solo una "S" a los modelos con cambios menos radicales en un ritmo de dos años. Los cambios más importantes en el iPhone 14 tienen que ver con las cámaras. Por un lado, está el "modo acción". Se supone que evita los vídeos borrosos cuando se graba mientras se camina, se corre o se va en bicicleta. La estabilización de imagen estándar de los iPhone ya es muy sólida, pero el "modo acción" mantiene la imagen libre de vibraciones incluso si se balancea deliberadamente el iPhone en movimiento. Detección de accidentes y llamada de emergencia Al mismo tiempo, toda la serie del iPhone 14 tiene dos funciones que permanecen invisibles en la vida cotidiana. Una de ellas es la detección de accidentes de tráfico. El modelo tiene sensores nuevos, que pueden detectar impactos frontales y laterales, colisiones traseras o un vuelco y luego activar automáticamente una llamada de emergencia. La tecnología también está integrada en el Apple Watch Series 8. Cualquier persona que se encuentre en apuros en zonas sin cobertura de telefonía móvil puede enviar una llamada de auxilio directamente por satélite con todos los modelos de la serie iPhone 14. En principio, estas funciones solo estarán disponibles en Estados Unidos y Canadá a partir de noviembre. Pero los viajeros de otros países también podrán beneficiarse de esta función al ingresar a esos países. Con el iPhone 14, Apple intenta que la tarjeta electrónica eSIM que llevan los dispositivos sea el nuevo estándar. En algunos países se puede seguir utilizando la tarjeta anterior del móvil. Pero si se configura un iPhone 14 con el iPhone anterior, el asistente de configuración también ofrece la posibilidad de transferir de inmediato el número de teléfono a la eSIM. dpa