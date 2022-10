Bombardeo ucraniano alcanza edificio en Bélgorod, mientras Rusia se acerca a Bajmut

Autoridades rusas denunciaron el jueves que un bombardeo ucraniano alcanzó un edificio en la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera. Las tropas de Kiev han estado recuperando territorios controlados por los rusos en el sur y el este del país. Pero las fuerzas de Moscú también consiguen avances.

Añade declaración de consejero de presidencia, de habitantes, dos localidades sin electricidad en la región de Kursk ///Moscú, 13 Oct 2022 (AFP) - Un bombardeo ucraniano impactó el jueves un edificio residencial en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera sin que se informara sobre víctimas, anunciaron las autoridades locales."Las fuerzas armadas ucranianas bombardearon Belgorod. La defensa antiaérea se activó. Hay destrucciones en un edificio residencial", indicó en Telegram Viacheslav Gladkov, el gobernador de la región homónima, donde las hostilidades se intensificaron en las últimas semanas.Gladkov dijo que no hay víctimas y que los daños en el edificio no son "críticos". Según él una parte sin explotar de un proyectil también cayó en el campo de deportes de una escuela secundaria de la ciudad.El consejero de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, negó la implicación del ejército ucraniano en el bombardeo y afirmó que Rusia intentó atacar la ciudad ucraniana de Járkov, situada cerca de la frontera, "pero algo salió mal".Imágenes difundidas en las redes sociales muestran el último piso de un edificio residencial destruido. Un video muestra el impacto, en medio de una humareda negra."Al principio hubo fuertes explosiones, pero ya estamos acostumbrados (...). Después el edificio comenzó a temblar muy fuerte y hubo una explosión", dijo Yulia Mezinova, una habitante, a la televisión local.El gobernador también acusó a Kiev de disparar contra el pueblo ruso de Krasnoye, en la frontera con Ucrania."Hay destrucción en el terreno de la escuela", destacó, publicando la foto de un cráter con restos de proyectiles.En la región rusa de Kursk, otra zona fronteriza de Ucrania, dos localidades se quedaron sin electricidad el jueves tras bombardeos ucranianos que alcanzaron una planta eléctrica, anunció en Telegram el gobernador Roman Starovoit.Si bien la región de Belgorod ha sido blanco de disparos desde Ucrania, en particular desde la primavera boreal, la ciudad de Belgorod, capital de la región, sufre de ataques desde el comienzo del conflicto. El martes, Gladkov informó que 2.000 habitantes se habían quedado sin electricidad, tras un ataque ucraniano contra una subestación de la ciudad de Chebekino, también en la región de Belgorod. El lunes, una mujer de 74 años murió y otras personas resultaron heridas en otro bombardeo sobre esa localidad. La semana pasada, Rusia informó de un "aumento considerable" de los disparos ucranianos contra territorios rusos fronterizos con Ucrania. Según Moscú, los ataques alcanzaron edificios residenciales, centrales eléctricas, edificios administrativos y puestos de control fronterizo.