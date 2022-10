Berlusconi escenifica su malestar contra Meloni en la votación en el Senado

Roma, 13 oct. El líder conservador y ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi escenificó hoy su malestar por la marcha de las negociaciones con sus aliados de la derecha para formar el Ejecutivo, tras ganar las últimas elecciones, al impedir a los miembros de su partido, Forza Italia, votar como presidente del Senado al candidato de Hermanos de Italia, Ignazio La Russa.

Además, durante la votación en el Senado en la primera sesión de la legislatura se vio al exmandatario hablar con La Russa visiblemente enfadado y concluir la conversación con un "vaffanculo", que se convirtió en la imagen de la jornada y de las dificultades que existen en el seno de la coalición de derecha para formar el Ejecutivo.

A pesar de la abstención de sus socios, La Russa salió igualmente elegido presidente del Senado al alcanzar 116 votos, por encima de los 104 votos necesarios.

En las filas de Forza Italia sólo votaron Berlusconi y la expresidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti, Casellati, mientras que no se presentaron el resto de senadores.

"Me complace la elección de Ignazio La Russa como presidente del Senado de la República. No solo nunca he tenido ningún enfrentamiento con él, sino que estamos colaborando lealmente y en total acuerdo para darle a nuestro país una institucionalidad estable y un gobierno fuerte y cohesionado", tuiteó Berlusconi tras la elección.

Según los medios italianos, Berlusconi no ha digerido que se hayan repartido las presidencias del Parlamento entre Hermanos de Italia y la Liga, a la que iría la presidencia de la Cámara de los diputados, así como el rechazo a que sea ministra su pupila Licia Ronzulli.

La presidenta de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, será la encargada de formar Gobierno después de haber conseguido el 26 % de los votos, y prevé asignar el mismo número de ministerios a Liga, que tuvo el 8,9 %, y a Forza Italia, que quedó en el 8,6 %, dejando la presidencia de una Cámara a la Liga, lo que ha enfurecido a Berlusconi.

Según la prensa, desde Forza Italia se filtró que Silvio Berlusconi finalmente votó "para dar una señal de apertura (a sus socios) a pesar de la contrariedad de todo el grupo".

Mientras que, como era de esperar, tampoco se llegó a la elección del presidente de la Cámara de los diputados ya que en esta es necesario llegar a los tres cuartos de los votos, por lo que la mayoría de los diputados decidieron votar en blanco para no indicar ningún nombre. EFE

