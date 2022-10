Bagnaia afirma haber "mejorado en el pilotaje de la moto"

Phillip Island (Australia), 13 oct. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) afirmó sobre la cita del Gran Premio de Australia de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Phillip Island que es uno de sus "circuitos favoritos, pero es así para todos porque es un circuito espectacular".

"En 2019 disfruté mucho aquí y conseguí mi mejor resultado del año, cuarto, pero este año el potencial de mi moto es mucho más alto, aunque creo que he mejorado yo en el pilotaje de la moto", reconoció.

"El chasis es prácticamente el mismo, más allá del carenado, pero es verdad que en este circuito nos va a ayudar mucho", opinó el piloto italiano de Ducati, quien sobre el campeonato aseguró: "Parece como si hubiésemos arrancado ahora, hay cinco pilotos con posibilidades, Fabio y yo somos los que más tenemos, pero este año todo puede cambiar, creo que nuestro potencial es muy alto, estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo".

"Siempre me siento contento de venir aquí, es un fin de semana de carrera único y no sé por qué, pero siempre me siento más relajado cuando llego aquí, supongo que será porque no estás en un hotel, sino en una casa donde te tienes que hacer el desayuno tú y luego es un trazado muy técnico, con curvas rápidas, a la antigua usanza. Es único en el mundo", declaró Bagnaia, quien confirmó haber estado hablando con el doble campeón mundial australiano de MotoGP, Casey Stoner, del que dijo que espera "poder comprender y aplicar" lo que le "ha explicado del trazado". EFE

JLL/ea