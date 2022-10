Auditores UE: España no completó un hito del primer pago de recuperación

Bruselas, 13 oct. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea considera que España no completó de forma íntegra uno de los hitos que desbloquearon el primer desembolso al país en el marco del plan de recuperación, que llegó a las arcas españolas en diciembre de 2021 y ascendió a 10.000 millones de euros, aunque añaden que este hecho no tuvo un impacto significativo.

Así consta en la evaluación del presupuesto de la UE para el ejercicio pasado, en el que los auditores europeos supervisan por primera vez los pagos efectuados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal programa del fondo de recuperación que traslada a los Estados miembros ayudas directas y créditos para impulsar la recuperación y las transiciones verde y digital.

Solo España obtuvo antes de que acabara 2021 el visto bueno de las instituciones europeas para obtener un primer tramo de estas ayudas, condicionado al cumplimiento de 52 reformas e inversiones que fueron avaladas primero por el Ejecutivo comunitario y después por el resto de países del bloque antes de que finalizara el año.

En consecuencia, es el único desembolso evaluado en el informe anual en el que el Tribunal de Cuentas de la UE señala que uno de estos hitos, el relativo a la reforma del impuesto de sociedades para lograr un aumento de la recaudación procedente de este tributo, no fue completado de forma "satisfactoria".

"Las pruebas de auditoría globales que hemos obtenido a través de nuestra labor indican que uno de los 52 hitos asociados al primer desembolso a España no se cumplió satisfactoriamente", afirma el informe de los auditores europeos, que añade a continuación, no obstante, que "el error no es material".

El objetivo de esta reforma era modificar el impuesto de sociedades para aumentar la recaudación, simplificando las exenciones y deducciones y garantizando así "una tributación mínima de un 15 %".

El documento del Tribunal de Cuentas de la UE remarca que "la Comisión valoró adecuadamente el elemento relativo a la reducción de la exención de los dividendos y las plusvalías", pero, por el contrario, "no evaluó el elemento de la reforma de un tipo mínimo del 15 %".

A nivel general, el informe subraya que el Ejecutivo comunitario "aún no ha definido un método para cuantificar el incumplimiento de un hito y objetivo" y, por tanto, pide a Bruselas que desarrolle "una metodología para determinar la cantidad que se debe suspender de un desembolso".

Además, los auditores de la UE instan a las autoridades comunitarias a "mejorar la documentación de la evaluación de los hitos y objetivos documentando plenamente todos los elementos examinados durante la labor ex ante".

Con respecto al análisis de la ejecución del presupuesto de la UE de 2021, los auditores apuntan que las cuentas presentan "una imagen fiel y veraz" y que los ingresos "están exentos de errores", pero añaden que el gasto "sigue afectado por demasiados errores".

En particular, el nivel global de errores en el gasto con cargo al presupuesto comunitario de la UE aumentó tres décimas en 2021, hasta alcanzar el 3 %, mientras que dos tercios de los pagos auditados (el 63,2 %) se consideró como gasto de alto riesgo, más de cuatro décimas más con respecto a las cuentas de 2020.

"La UE tiene que hacer frente simultáneamente a todas las consecuencias de una serie de crisis sin precedentes (...) En la medida en que esta situación acarrea mayores riesgos y desafíos para las finanzas de la UE, resulta aún más importante que la Comisión Europea los gestione de manera correcta y eficaz", resaltó el presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Tony Murphy. EFE

