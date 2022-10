Aleix Espargaró dice ver más fuerte a "Fabio Quartararo"

Phillip Island (Australia), 13 oct. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) asegura ver más fuerte en este final de campeonato al francés Fabio Quartararo, una afirmación que centra en el hecho de que es "el piloto campeón del mundo y hasta ahora ha pilotando protegiendo un poco la ventaja de puntos que tenía, pero ya no puede pilotar cohibido defendiendo esa ventaja, ahora no tiene ningún tipo de ventaja y tiene que pilotar a tope".

"Es el piloto que este año a mi modo de ver tiene el nivel más alto", recalcó.

De la igualdad en la clasificación destacó: "La verdad es que es muy bonito para del deporte, pues te habla un poco de la dificultad de este año, del nivel general de todo el mundo pero sobre todo creo que somos los tres que estamos con veinte puntos de diferencia los que tenemos más opciones de ganar, los demás es difícil en 75 puntos recortar cuarenta, pero nunca sabes lo que puede pasar en este campeonato".

El piloto de Aprilia no tuvo dudas al afirmar que se ve ganando el domingo en Phillip Island, y reconoció que la lluvia sí que podría afectar al desarrollo de la carrera por lo que esperaba "que no llueva, y no da la sensación que vaya a llover para el sábado y el domingo". "Estoy con muchas ganas, pues tenemos que recortar puntos sí o sí y hay que pasar al ataque, ya no se puede ser conservadores". EFE

JLL/ea