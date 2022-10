ACTUALIZA 1-Funcionaria mexicana clave en negociaciones con EEUU deja el cargo

(Actualiza con detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - La subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora, una pieza clave en las negociaciones de las disputas comerciales del país con Estados Unidos y Canadá, dejará el cargo, dijo el jueves una fuente gubernamental.

Su salida ocurre una semana después de que la ahora exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, renunciara y fuera sustituida por Raquel Buenrostro.

La fuente, que pidió no ser identificada, agregó que le fue solicitada su dimisión pero no dio más detalles. La Secretaría de Economía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

De la Mora deja la cartera en medio de una controversia sobre las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que Estados Unidos considera discriminatorias y violatorias del acuerdo comercial de América del Norte, TMEC. (Reporte de Adriana Barrera)