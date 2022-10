ACTUALIZA 1-América golea y da gran paso hacia semifinal en México en aniversario 106

(Actualiza con citas y partido)

CIUDAD DE MÉXICO, 12 oct (Reuters) - América, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, festejó el miércoles su aniversario 106 con una goleada de 6-1 en su visita a Puebla, con lo que dio un gran paso hacia las semifinales del torneo Apertura.

El club, que fue creado el 12 de octubre de 1916, ganó con goles del chileno Diego Valdés, de Henry Martín en dos ocasiones, de Luis Zendejas y de los uruguayos Brian Rodríguez y Federico Viñas.

"Es importante ser parte de este aniversario, nos tocó compartirlo con la afición, no voy a esquivar la ilusión que se genera, pero no hemos logrado nada, es la realidad, puede pasar cualquier cosa, la fase no está cerrada", dijo el director técnico de América, el argentino Fernando Ortiz.

En el partido, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el equipo local se adelantó a los 14 minutos cuando Jordi Cortizo desvió con la espinilla un disparo que el argentino Federico Mancuello realizó desde fuera del área.

América estuvo cerca de empatar a los 25 minutos con un disparo del español Álvaro Fidalgo que pegó en el poste derecho tras un desvío del portero paraguayo Antony Silva.

El empate para América llegó a los 31 minutos con un remate de cabeza de Valdés en un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo.

Dos minutos después, América dio la vuelta al marcador por conducto de Martín, quien definió después de controlar un centro enviado por Fidalgo desde el sector izquierdo.

El tercer gol de América lo anotó Martín a los 57 minutos con un disparo cruzado ante la salida de Silva tras recibir un largo pase de Néstor Araujo.

El equipo visitante metió el cuarto gol a los 65 minutos cuando Zendejas definió después de que Silva rechazó un potente disparo de Valdés.

Rodríguez, quien acababa de ingresar, anotó el quinto gol a los 77 minutos al puntear el balón ante la salida de Silva tras superar por velocidad a los defensores de Puebla después de un largo despeje.

América siguió dominando el partido y registró el sexto gol a los 92 minutos cuando Viñas remató sin marca frente a la portería tras hacer jugada de pared con el uruguayo Jonathan Rodríguez.

"Esto no está finalizado, queda un partido, no hemos pasado a semifinales, no importa el resultado que se ha sacado hoy, la ronda no se ha terminado. Estamos con los pies en la tierra, toca descansar, preparar el siguiente partido y seguir creciendo", apuntó Ortiz.

Con esta gran ventaja, las "Águilas" del América tratarán de sellar el sábado su pase a la semifinal cuando jueguen como local en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

En el otro partido del miércoles, Cruz Azul y Monterrey empataron 0-0. La serie se definirá el sábado en el estadio BBVA de Monterrey.

El jueves, Toluca enfrentará a Santos Laguna y Tigres UANL a Pachuca en las otras llaves de cuartos de final que se definirán el domingo. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)