Zelenski pide a los ucranianos que ahorren electricidad en períodos críticos

Leópolis (Ucrania), 12 oct. El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha pedido a sus ciudadanos que ahorren energía eléctrica en los períodos de mayor consumo para que el sistema funcione de la manera más estable posible después de dos días de bombardeos rusos contra ciudades e instalaciones en todo el país.

"Estamos tratando de restaurar las condiciones normales lo más rápido posible", dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno y agradeció "a todos los ucranianos que limitaron su propio consumo de electricidad durante las horas pico, de 17:00 a 22:00 horas".

"Gracias a nuestra concienciación, logramos ahorrar una décima parte de la energía en promedio en el país, lo que permitió que el sistema funcionara de manera más estable. Y nuestro objetivo debe ser ahorrar una cuarta parte de la electricidad precisamente durante estas horas pico", dijo el presidente ucraniano.

"Y eso debe hacerse hoy y en un futuro próximo. Posponga el consumo de energía de los electrodomésticos que requieren mucha electricidad para otras horas del día. No es difícil para un individuo y da un gran resultado en todo el país", afirmó.

Leópolis y otras ciudades ucranianas sufrieron ayer un segundo día de bombardeos rusos, centrados esta vez más en las instalaciones eléctricas y otras infraestructuras.

En esta ciudad, sobre la que han caído en dos días 21 misiles rusos, cerca del 30 % quedó momentáneamente sin luz y sin suministro de agua.

Más de 300 localidades ucranianas en las regiones de Kiev, Leópolis, Sumy, Ternopil y Khmelnytsky vieron interrumpidos sus suministros eléctricos después del ataque masivo de Rusia del 10 de octubre, informó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.

Según Zelenski, la mayoría de las ciudades y pueblos que los rusos "querían dejar sin electricidad y comunicación ya la tienen".

Pero "en algunas ciudades y distritos, el trabajo aún está en curso y se aplican restricciones temporales en el suministro de energía de acuerdo con el cronograma; esto es necesario únicamente para mantener la estabilidad del sistema energético".

Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que utiliza fuentes del estado mayor ucraniano, los rusos dispararon el 11 de octubre casi 30 misiles de crucero Kh-101 y Kh-55 desde bombardeos estratégicos Tu-95 y Tu-160 y dañaron infraestructuras en Leópolis, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk y Zaporiyia.

La fuerza aérea ucraniana destruyó 21 misiles de crucero y once vehículos aéreos no tripulados. Según el ISW, además los rusos utilizaron también drones no tripulados Shahed-136 iraníes, ocho de ellos derribados en la región de Mikolaiv. EFE

int-lab/jac