Miércoles, 12 de octubre de 2022 (04.00 GMT)

El mundo se frenará más en 2023 y muchos países se asomarán a la recesión

Washington. La economía global se frenará más de lo esperando en 2023, un año en el que buena parte del mundo se asomará a la recesión o acabará cayendo en ella, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha rebajado en dos décimas, hasta el 2,7 %, su previsión de crecimiento para el próximo año. En su informe de perspectivas económicas globales publicado este martes, el FMI mantiene en el 3,2 % su previsión de crecimiento global para este 2022, y advierte de que los riesgos que ya han ralentizado la evolución económica mundial van a persistir y pueden empeorarla.

Latinoamérica crecerá más que la media este año pero se resentirá en 2023

Washington. Latinoamérica resistirá este año al fuerte impacto mundial de la guerra de Ucrania y los últimos coletazos de la pandemia, y crecerá un 3,5 %, por encima de la media global, aunque en 2023 la región se verá arrastrada por los malos datos de sus socios comerciales, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo ha publicado este martes su último Informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales, en el que revisa las proyecciones de crecimiento que hizo en abril pasado, y mejora las de Latinoamérica en medio punto, hasta ese 3,5 % (3 décimas más que el mundo en su conjunto), aunque rebaja en tres décimas el del año que viene, hasta el 1,7 %.

UCRANIA GUERRA

Biden dice que la decisión de Putin de invadir Ucrania fue un error de juicio

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que la decisión del mandatario de Rusia, Vladímir Putin, de invadir Ucrania fue un error de juicio, aunque aseguró que su homólogo ruso es "un actor racional"."Creo que es un actor racional que cometió un error de juicio significativo", dijo el presidente estadounidense en una entrevista televisada con el canal CNN.Biden calificó a Putin de racional, pero explicó que este se esperaba que los ucranianos le fuesen a recibir con los brazos abiertos y que eso fue un gran error de juicio que ha derivado en un conflicto de las dimensiones que se están viendo estos días.

UCRANIA GUERRA G7

El G7 condena la nueva oleada de ataques rusos contra objetivos ucranianos

Berlín. Los líderes del club de naciones industrializadas del G7 condenaron este martes la oleada de ataques rusos contra ciudades e infraestructuras civiles y subrayaron que las agresiones indiscriminadas contra "civiles inocentes" constituyen un crimen de guerra. El Grupo de los Siete expresó su rechazo a "los deliberados pasos de escalada" emprendidos por Moscú, entre los que citaron la movilización parcial de reservistas y la "irresponsable retórica nuclear", según un comunicado.

GUERRA UCRANIA G7

Zelenski pide al G7 una misión de observadores en frontera ucranio-bielorrusa

Leópolis (Ucrania). El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso este martes a los líderes del G7 el envío de una misión de observadores internacionales a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El presidente ucraniano reiteró además su petición de sistemas de defensa aérea modernos y efectivos para detener los ataques con misiles rusos como los que dejaron el lunes 19 civiles muertos y un centenar de heridos en diversos puntos del infpaís. "Un escudo aéreo para Ucrania. Esto es parte de las garantías de seguridad que son un elemento de nuestra fórmula de paz", aseveró.

PERÚ CRISIS

Castillo: "Hoy se ha iniciado una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú"

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró este martes que "se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú", después de que la Fiscalía presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso y ordenara allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana por un supuesto caso de corrupción."Hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado en el Perú", aseveró Castillo en una conferencia con la prensa extranjera en Perú. El presidente peruano, Pedro Castillo, aseguró este martes que no va a pedir asilo o abandonar su país.

HURACANES ATLÁNTICO

Se elevan a 28 los muertos en Centroamérica por el paso de Julia

Ciudad de Panamá. La cifra de fallecidos por las lluvias causadas por Julia en Centroamérica se elevó a al menos 28 este martes, con Guatemala y El Salvador como los países más afectados, informaron las autoridades. Las autoridades de protección civil de Guatemala informaron que 13 personas murieron, 4 están desaparecidas y 11 resultaron heridas en los últimos días debido al paso de la tormenta tropical, que se disipó el lunes cerca de la frontera de ese país con México. En El Salvador, 10 personas fallecieron - 5 soldados y 5 civiles- y más de 2.000 fueron evacuadas. En Honduras, se confirmó la muerte de 4 personas, mientras que más de 103.000 resultaron afectadas por las inundaciones y deslizamientos a causa de las precipitaciones.

EEUU A.SAUDÍ

Biden revisará su relación con Arabia Saudí por el recorte petrolero)

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "revisará" su relación con Arabia Saudí por el acuerdo de Riad con Rusia para reducir la oferta petrolera, en contra de los intereses de Washington, anunciaron este martes la Casa Blanca y el Departamento de Estado. "Necesitamos reevaluar nuestra relación con Arabia Saudí y tener una relación diferente, especialmente después de la decisión que se tomó en la OPEP+", dijo en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La secretaria de Prensa acusó a los saudíes de estar "indudablemente alineándose con Rusia" con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) de recortar su producción petrolera en dos millones de barriles diarios.

ONU D.HUMANOS

Chile y Costa Rica superan a Venezuela y entran al Consejo de DDHH de la ONU

Naciones Unidas. Chile y Costa Rica fueron elegidos este martes como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe. La candidatura chilena obtuvo 144 votos, la costarricense 134 y la venezolana 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra para el periodo 2023-2025.

CHILE COMERCIO

El Senado chileno aprueba el Acuerdo Transpacífico tras 4 años en tramitación

Santiago de Chile. El Senado chileno aprobó este martes el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, tras cuatro años de tramitación parlamentaria y múltiples resistencias desde organizaciones civiles. Con 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Congreso chileno visó el que está considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo y genera gran polémica en Chile, sobre todo su mecanismo de resolución de conflictos.

ISRAEL LÍBANO

Israel y Líbano logran un acuerdo "histórico" para fijar su frontera marítima

Jerusalén/Beirut. Israel y Líbano, dos países técnicamente en guerra, alcanzaron este martes un acuerdo "histórico" sobre su frontera marítima, lo que resuelve una disputa de larga data sobre la demarcación de esas aguas ricas en gas en el Mediterráneo, tras meses de negociaciones intermitentes que comenzaron en 2020. El acuerdo, mediado por EEUU, busca poner fin a una disputa de larga data sobre unos 860 kilómetros cuadrados del mar Mediterráneo, que cubre los yacimientos de gas de Karish y Qana, de forma que Israel pasaría a explotar el primero y Líbano el segundo, según se ha filtrado en algunos medios especializados.

R.UNIDO MONARQUÍA

Carlos III será coronado el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster

Londres. El rey Carlos III del Reino Unido será coronado el sábado 6 de mayo de 2023 en una solemne ceremonia en la Abadía de Westminster de Londres junto a la reina consorte, Camila, anunció este martes el Palacio de Buckingham. El monarca británico, de 73 años, que ascendió al trono de manera automática al morir su madre, Isabel II, el 8 de septiembre, recibirá, tras un periodo de varios meses de luto y preparación de la ceremonia, la corona, el cetro y el orbe, símbolos de su reinado.

ESPACIO ASTEROIDES

La NASA confirma que su misión DART desvió la órbita del asteroide impactado

Washington. La NASA confirmó este martes que el impacto de su nave DART contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, consiguió desviar su trayectoria, tal y como era su objetivo. El administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, apuntó que antes del impacto Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en girar en torno a otro asteroide más grande llamado Didymos, con el que forma lo que se conoce como un sistema de asteroide doble. La nave logró reducir esa órbita 32 minutos. "Hubiera sido un éxito si la hubiera acortado solo unos 10 minutos, pero la redujo de hecho 32 y modificó su trayectoria", dijo.

RD CONGO VIOLENCIA

Al menos 142 muertos y 30.000 desplazados por violencia en oeste de RD Congo

Ginebra. Al menos 142 personas han muerto y cerca de 30.000 han huido de sus hogares en la provincia occidental de Mai Ndombe (República Democrática del Congo), al norte de la capital Kinshasa, a causa de un conflicto de tierras entre dos comunidades, denunció este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El conflicto entre los pueblos teke y el yaka, por desacuerdos en el pago de tasas por el uso de la tierra, ha desatado una espiral de violencia "preocupante y de unos niveles de violencia no vistos hasta ahora" en el oeste de RD Congo, indicó en una rueda de prensa la representante de ACNUR en el país, Angele Dikongue-Atangana.

ANGELA LANSBURY

Muere Angela Lansbury a los 96 años, protagonista de "Murder, She Wrote"

Los Ángeles (EE.UU.). La actriz británica Angela Lansbury, protagonista de la emblemática serie "Murder, She Wrote" y de cintas como "Gaslight" o "The Picture of Dorian Gray", murió este martes a los 96 años de edad en Los Ángeles (EE.UU.). Su fallecimiento, en la madrugada, se produjo cuando solo faltaban cinco días para que cumpliera 97 años, recordó su familia en un comunicado difundido por la revista People. Lansbury, que se convirtió en un rostro conocido de la pequeña pantalla por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en "Murder, She Wrote", estuvo nominada hasta en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto -"Gaslight", "The Picture of Dorian Gray", "The Manchurian Candidate"- y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.

