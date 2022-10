LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (12 de octubre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Comercio publica los datos del índice de aumentos de precios al productor en septiembre. -El Departamento de Agricultura emite su informe global sobre existencias y estado de cultivos de los principales cereales en la temporada 2022/2023. -La Administración de Información de Energía (EIA), una agencia del Gobierno, entrega su reporte sobre el estado de las existencias de petróleo y derivados en la última semana. -El Comité Federal de Mercado Abierto del banco central (FOMC, por sus siglas en inglés) publica las minutas de su reunión de política monetaria de septiembre. (1800 GMT) -Varios gobernadores de la Reserva Federal emiten comentarios durante el día. CHILE -El banco central difunde su decisión de política monetaria de octubre. Los analistas esperan en su mayoría una nueva alza de tasas de interés a 11,25%, desde 10,75%. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BM & FMI- Las decenas de puntos de la agenda pública de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de esta semana incluyen varias sesiones sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria y otros problemas mundiales crónicos, algunas sobre la inflación y el comercio, y la atención también a la inclusión económica y las monedas digitales. Comparativamente, está ausente la pandemia del coronavirus, una crisis única en el siglo que ha matado a unos 6,5 millones de personas desde finales de 2019 y ha puesto de manifiesto amplias deficiencias en la organización de la economía mundial, que se abordará directamente a través de un único panel sobre la preparación y otros dos sobre cuestiones relacionadas con la recuperación económica. OTAN UCRANIA- Más de 50 países se reunirán al margen de una reunión de la OTAN en Bruselas para debatir el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania, después de que Moscú lanzara sus ataques con misiles más intensos desde el inicio de la guerra. Los ataques rusos con más de 100 misiles han causado la muerte de al menos 26 personas en toda Ucrania desde el lunes, cuando el presidente Vladimir Putin ordenó lo que describió como ataques de represalia contra Ucrania por la explosión en un puente. OPEP+ EEUU- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que "habrá consecuencias" en las relaciones del país con Arabia Saudita después de que la OPEP+ anunciara la semana pasada que reduciría la producción de petróleo a pesar de las objeciones de Washington. Los comentarios de Biden se dan un día después de que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, pidiera congelar la cooperación con Riad, incluida la mayoría de las ventas de armas, acusando al reino de ayudar a financiar la guerra de Rusia en Ucrania tras el anuncio de la OPEP+. METALES- A las 1111 GMT, el oro al contado sumaba un 0,15%, a 1.667,39 dólares la onza, mientras que, a las 1110 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,51%, a 7.557 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1113 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,56%, a 94,83 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,36%, a 89,71 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas volvían a caer, ya que una serie de informes de resultados de diverso signo acentuó la preocupación por el impacto de unas políticas monetarias más restrictivas y el aumento de la inflación en las cuentas de las empresas. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,06%, a 388,17 puntos a las 1123 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas repuntaron con fuerza después de que los datos mostraran que el crecimiento de los préstamos del país superó las expectativas. El índice referencial del mercado ganó un 1,52%, a 3.784,30 puntos, mientras el Shanghai Composite sumó un 1,53%, a 3.025,50 unidades. En Japón el Nikkei cedió un 0,02%, a 26.396,83 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES FMI GLOBAL- El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento global para 2023 ante las presiones de la guerra en Ucrania, los altos precios de la energía y los alimentos y las elevadas tasas de interés, al advertir que la situación podría empeorar significativamente el próximo año. El Fondo dijo los análisis para su nuevo informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) muestran que un tercio del PIB global probablemente se contraerá el próximo año, lo que marca un comienzo sombrío para las primeras reuniones anuales presenciales del FMI y el Banco Mundial en tres años. ARGENTINA PESO - El Gobierno dijo que cobrará una percepción del 25% a consumos en moneda extranjera, que se sumará a una tasa del 45% y a un impuesto del 30% que actualmente buscan proteger las menguadas reservas internacionales de Argentina. En medio de dificultades financieras y de una inflación que superaría el 100% este año, Argentina pretende equilibrar sus cuentas reduciendo el déficit fiscal y fortaleciendo las reservas, los principales objetivos que se fijó el ministro de Economía, Sergio Massa, al asumir hace más de dos meses. CHILE TPP11- El Congreso chileno aprobó tras cuatro años de debates legislativos la adhesión de Chile al acuerdo transpacífico CPTPP compuesto por 11 países de Asia y América, que quedó en condiciones de ser promulgado por el presidente izquierdista Gabriel Boric. FMI LATAM- El Fondo Monetario Internacional elevó sus pronósticos de crecimiento económico en 2022 para América Latina y el Caribe, al tiempo que recortó su proyección de expansión en 2023 debido a cambios en los precios de las materias primas y las condiciones de financiamiento externo. El FMI subió su perspectiva de crecimiento para este año a 3,5%, desde el 3,0% de su estimación de julio, mientras que su proyección de expansión de la producción mundial en 2022 se mantuvo sin cambios en 3,2%. En la región, se prevé que Brasil crezca un 2,8% este año, un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto a la estimación de julio, mientras que la economía de México crecería 0,3 puntos porcentuales menos, con un 2,1%. EEUU TASAS- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que, incluso con una gran cantidad de alzas de tasas este año, el banco central aún no ha conseguido controlar la creciente inflación y tendrá que seguir endureciendo la política monetaria. "La inflación inaceptablemente alta y persistente sigue siendo el principal reto al que se enfrenta la economía estadounidense", dijo Mester. "A pesar de cierta moderación en el lado de la demanda y de los incipientes signos de mejora en las condiciones del lado de la oferta, no ha habido ningún progreso en la inflación". LVMH VENTAS- El gigante francés del lujo LVMH superó las previsiones del mercado en el tercer trimestre, registrando un rápido aumento de las ventas gracias a que los compradores adinerados siguieron gastando con fuerza en moda, con el impulso añadido de la mejora del negocio en China al suavizarse las restricciones por el COVID-19. Las ventas del mayor grupo de lujo del mundo ascendieron a 19.800 millones de euros (19.200 millones de dólares), un 19% más en términos comparables que un año antes, superando las expectativas de los analistas de un crecimiento del 13% según el consenso de Visible Alpha. MÉXICO VACUNAS- México, el quinto país en el mundo con más muertes a causa de la pandemia del coronavirus, espera cerrar antes de que finalice el año un contrato con la Comisión Europea (CE) para que grandes farmacéuticas del viejo continente produzcan vacunas y medicinas en el país latinoamericano, dijo a Reuters un funcionario. La idea, explicó Iker Jiménez, director general de Impulso Económico Global en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, es convertir al país en el centro logístico de Latinoamérica y el Caribe -la región que acumuló más muertes per cápita por COVID-19-, ante una eventual próxima pandemia. PERÚ CASTILLO- La fiscal general de Perú presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, abriendo una nueva batalla legal que las fuerzas de la oposición esperan que pueda llevar a la destitución del líder izquierdista. Castillo encara cinco investigaciones, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor. (REUTERS VV)