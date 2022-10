Castillo niega "rotundamente" vínculos con Venezuela "para tener favores"

Lima, 11 oct. El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó "rotundamente" este martes que tenga vínculos con Venezuela "para tener favores del entorno del Gobierno", tras ser preguntado acerca de si conversó con su homólogo Nicolás Maduro.

"(Quiero) negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que la Justicia, la verdadera Justicia, demostremos la verdad ante el país", dijo Castillo en una rueda de prensa con la prensa extranjera en Perú.

El mandatario respondió así a una pregunta directa acerca de si conversó con Maduro por teléfono para solicitar asilo político para él, sus sobrinos o el ex secretario presidencial Bruno Pacheco.

En abril pasado, la Justicia peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, si bien en mayo la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la orden contra el segundo de ellos.

También pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Pacheco.

Los tres están siendo investigados por una supuesta red de corrupción en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

En el caso de Castillo, la Fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, presentó este martes una denuncia constitucional en el Congreso en su contra por liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).

Tras conocerse la denuncia y que la Fiscalía ordenara allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana, el mandatario aseguró que "se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú". EFE

gdl/csr/szg

(foto)(video)