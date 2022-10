Simeone: "No me estoy yendo, yo estoy"

Madrid, 11 oct. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes que piensa "con la misma seguridad de siempre", expresó que no se puede "imaginar en otro lugar" que no sea su actual club, porque él no se está "yendo" del equipo rojiblanco, y remarcó la importancia de la afición contra el Brujas porque "la fuerza de afuera muchas veces" hizo sacar al equipo "más" de lo que puede "dar".

"Me preguntaban en una entrevista si me imaginaba en otro lugar. No me puedo imaginar en otro lugar, porque eso es que me estoy yendo. Yo no me estoy yendo. Yo estoy. Y, a partir de estar, espero transmitir lo que siento y por lo que trabajo tantos años en el club", declaró en la rueda de prensa de este martes, en la víspera de recibir al Brujas en la cuarta jornada del grupo B de la Liga de Campeones.

"Nos enfrentamos a un equipo que juega bien, que tiene buena dinámica de juego. Me imagino un partido similar; ellos, con la misma propuesta, como fueron a Oporto. Vendrán con mucha fortaleza anímica a partir de estos resultados que han tenido. Y nosotros tenemos que seguir mejorando. Los veo a los jugadores con mucha ilusión y ganas de dar todo para mejorar. Y es el camino que tenemos que recorrer para encontrarnos con lo mejor que tenemos por equipo", valoró el técnico.

"Sabemos la importancia que tiene este partido. Hemos perdido dos partidos seguidos en la Liga de Campeones y necesitamos volver a hacerlo bien, volver a encontrarnos y estar fuertes en esta competición. Y para eso necesitamos dar el máximo nosotros primero sobre el campo", expresó Simeone, que también remarcó la importancia de la afición en el duelo que aguarda este miércoles contra el Brujas, el líder del grupo con un pleno de 9 puntos.

"Y necesitamos a la gente, que son una parte importantísima de este equipo. La fuerza de afuera muchas veces nos hizo sacar más todavía de lo que podemos dar y de lo que tenemos. Espero que mañana puedan estar porque los necesitamos", explicó el entrenador, que "siempre" imagina "lo mejor", con lo que presuponía "mejores números" de los que tiene actualmente su conjunto en el cuarteto, con tres puntos de nueve posibles. EFE

id/ism