Murray destaca el buen juego de Davidovich, que "se frustró" tras perder set

Gijón, 11 oct. El británico Andy Murray, ex número uno del mundo, dijo este martes que en su debut en el Gijón Open ATP 250 de tenis, en el que derrotó al español Alejandro Davidovich, el inicio del partido fue "muy difícil", aunque consiguió mantenerse cerca del rival, que "jugaba muy bien" aunque en el segundo set "se frustró" por haber perdido el primero.

El escocés, que compite como jugador invitado, declaró, tras imponerse por dos sets a cero en la primera ronda del cuadro final del torneo, que escaparse en el primer set ha sido "al principio, muy difícil".

"El rival jugaba muy bien y yo muy corto, así que estaba llevando muchos puntos. Conseguí mantenerme cerca de él en la puntuación; después del 3-4 empecé a ver cómo tenía que jugar los puntos y en el segundo set él se frustró por haber perdido el primero", explicó.

En opinión del escocés, Davidovich "empezó el partido muy bien" pero considera que es "difícil cuando no conoces a tu contrincante y nunca has jugado contra él".

Sobre su próximo contrincante, el argentino Pedro Cachín o el ruso Alexey Vatutin, comentó que nunca ha jugado contra ninguno de los dos, ni ha entrenado con ellos; por lo que verá el partido en el que se enfrentan este miércoles para "entender" cómo debe afrontar su próximo choque.

Murray, ganador de tres Grand Slam y actualmente clasificado en el puesto 48 del ránking de ATP, ha respondido que la clave de su éxito en pista cubierta se debe a que creció "jugando en ellas".

"No siempre me han gustado, últimamente las pistas han sido extremadamente lentas y eso no me gusta. La pista de Gijón no es rápida, pero está bien", aseguró Murray. EFE

