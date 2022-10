Luis Campos, director de fútbol del PSG: Mbappé nunca me ha pedido irse

París, 11 oct. El director de fútbol del París Saint-Germain, Luis Campos, aseguró este martes que el delantero Kylian Mbappé "nunca" le ha pedido dejar el club, después de que varios medios aseguraran que el futbolista ha solicitado salir en enero, algo que desmintió de forma "categórica".

"Estoy muy sorprendido, todos los días estoy con Kylian Mbappé, nunca me ha pedido a mí, y he hablado con el presidente, y puedo decir que no nos ha pedido nunca partir en enero", señaló el portugués, un hombre muy próximo al delantero francés desde que coincidieran en Mónaco.

Campos se mostró convencido de que Mbappé no planea salir porque, de ser así, se lo habría dicho.

"No lo piensa, porque estoy seguro de que si lo pensara me lo diría. No me lo ha dicho, ni al presidente", afirmó.

Campos alabó el profesionalismo de Mbappé y recordó que el pasado sábado jugó enfermo ante las numerosas bajas que tenía el equipo.

"Le veo trabajar, es un jugador extraordinario, jugó enfermo el último partido, hizo el esfuerzo por el equipo, siempre le veo llegar con sus compañeros contento y con mucha ganas de trabajar", destacó.

"Llega todos los días al campo de entrenamiento con muchas ganas, porque no solo es un gran profesional, es un ser humano extraordinario. Siempre quiere hacer lo mejor para un club de su ciudad y su país. Para mí está claro que cumplirá su contrato", aseguró.

Campos consideró que "no es casualidad" que la información haya sido publicada pocas horas antes del decisivo duelo que medirá al PSG contra el Benfica en Liga de Campeones.

"Es una información que sale unas horas antes de un partido muy importante para el PSG. Todos los días tenemos rumores, es normal porque tenemos a tres de los cinco jugadores más importantes del mundo", subrayó.

El responsable de fútbol del PSG también desmintió que él mismo esté pensando en salir del club, después de que los medios señalaran que lo dejaría en caso de que Mbappé lo abandone.

"Estoy muy orgulloso, es una gran oportunidad para mí de hacer algo extraordinario en una ciudad y un club extraordinario. Cada día llego con una energía enorme para lograr algo especial en su palmarés", comentó.

Varios medios publicaron que Mbappé ha pedido salir del PSG en el mercado invernal, al considerar que el club no ha cumplido los compromisos que adquirió en mayo pasado cuando le convenció para que prolongara su contrato dos campañas, con opción a una más.

El jugador ha dejado entrever que no está contento en el puesto de delantero centro en el que le coloca Christophe Galtier.

Además, destacan los medios, considera que no se ha fichado al "9" que le habían prometido y que tampoco se cumplió la promesa de que Neymar saliera del club. EFE

lmpg/ism