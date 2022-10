(Bloomberg) -- Ya que aparentemente no habría un giro de tono suave de la Reserva Federal después del informe de empleos de la semana pasada, los riesgos para los especuladores son altos de cara a la publicación del índice de precios al consumidor el jueves. Cualquier cosa superior a la lectura anterior de 8,3% sería un gran problema para el mercado de valores, según la mesa de negociación de JPMorgan Chase & Co., liderada por Andrew Tyler.

Economistas de JPMorgan encabezados por Mike Feroli prevén que el IPC de septiembre bajará al 8,1%, en línea con el pronóstico mediano de una encuesta de Bloomberg. Si los datos caen en un rango de entre 8,1% y 8,3%, el equipo del banco anticipa una posible “huelga de compradores” donde el S&P 500 caería entre 1,5% y 2%.

Como era de esperar, los datos sobre la inflación están ejerciendo una gran influencia en el mercado de valores. Al trazar el rendimiento del S&P 500 frente a los 10 principales indicadores económicos, como las nóminas mensuales y el producto interno bruto trimestral, estrategas de Barclays Plc, entre ellos Anshul Gupta y Stefano Pascale, hallaron que, durante la última década, las acciones nunca habían reaccionado de manera tan negativa a un indicador económico como ahora al IPC.

A excepción del informe del IPC para el mes de julio, el S&P 500 ha caído cada vez que se publican los datos, ya que los precios al consumidor fueron en su mayoría más altos de lo esperado.

Es probable que los próximos datos definan el camino futuro del ajuste de la Fed después del nerviosismo reciente en el mercado. El S&P 500 registró la semana pasada sus mejores dos días desde abril de 2020 después de que el debilitamiento de la industria avivó especulaciones sobre un banco central de tono menos duro, solo para caer cuando un sólido informe de empleo validó a aquellos que dicen que la idea de un giro de la Fed es ilusoria.

“El IPC de esta semana será el catalizador más importante de la reunión de la Fed del 2 de noviembre; 75 puntos básicos parecen ser una conclusión inevitable, pero las siguientes dos reuniones carecen de consenso”, escribió Tyler, y agregó que una inflación más fuerte hará que el mercado de bonos descuente la probabilidad de otra gran alza de tasas en diciembre.

Por otro lado, dijo el equipo, cualquier reducción de la inflación puede provocar un repunte de las acciones, donde lo “más probable” es que el S&P 500 repunte entre un 2% y un 3% si el IPC se sitúa por debajo del 7,9%. La reacción positiva puede ser más pronunciada si el IPC retrocede en una cantidad que supere los 60 puntos básicos de julio.

Nota Original:JPMorgan Says Too-Hot CPI Would Put Stocks at Risk of 5% Tumble

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.