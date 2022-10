Repunte materias primas impulsará crecimiento Latinoamérica: IIF

(Bloomberg) -- El crecimiento económico de América Latina será más rápido de lo esperado debido a los precios más altos de los productos básicos, y la recuperación de México y Brasil será más sólida, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

El instituto está revisando al alza las estimaciones de crecimiento de este año para la región a alrededor del 3% desde el 2%, dijo Martín Castellano, jefe de investigación latinoamericana del IIF.

En cuanto a la política monetaria, América Latina enfrentará “un escenario de tasas altas por más tiempo”, dijo Castellano durante una entrevista en la reunión anual de miembros del IIF en Washington.

Las alzas anticipadas de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales de la región impidieron importantes salidas de capital cuando EE.UU. comenzó a aumentar sus costos de endeudamiento, dijo Castellano.

“Los banqueros centrales de la región han sido proactivos, no hemos visto problemas significativos en las cuentas corrientes y la necesidad de financiamiento está bajo control”, dijo.

