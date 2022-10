Una encuesta sugiere amplio apoyo al plebiscito impulsado por el Gobierno de Ecuador

Quito, 7 oct. Una última encuesta de la consultora Ipsos en Ecuador reveló un amplio apoyo a la consulta popular que pretende llevar adelante el Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del ambiente.

Según el sondeo difundido este viernes, entre el 67 % y el 86 % de los entrevistados respaldan las propuestas que el Gobierno pretende consultar a la población en febrero próximo, cuando también se llevan a cabo las elecciones provinciales, municipales y locales en el país.

La encuestadora realizó en Ecuador un sondeo "cara a cara" a 2.490 personas mayores de edad del ámbito urbano y rural, entre el 1 y el 4 de octubre, y asignó un margen de error del 1,9 %, si se asume que el estudio tiene un nivel de confianza del 95 %.

En torno a las enmiendas que buscan promover la seguridad ciudadana, un 86 % de los entrevistados apoyó la posibilidad que las Fuerzas Armadas brinden un apoyo complementario a las funciones de la Policía en el combate al crimen organizado, un 10 % lo negó y un 4 % no precisó respuesta.

Asimismo, el 72 % de los encuestados por Ipsos se mostraron de acuerdo en que se cambie la Constitución y se permita la extradición de ecuatorianos sentenciados por delitos de crimen organizado y que sean requeridos por otros países.

Ese mismo volumen aceptó que se garantice a la Fiscalía del Estado la posibilidad que elija a sus integrantes a través de la creación de un Consejo Fiscal.

En torno a las enmiendas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, la encuesta asignó un 81 % de apoyo a la reducción del número de legisladores que forman la Asamblea Nacional y que actualmente es de 137 parlamentarios.

Un 75 % también dijo estar de acuerdo para que los partidos y movimientos políticos puedan existir y funcionar con un número de afiliados superior al 1,5 % de integrantes del padrón electoral de cada jurisdicción, y que se lleve registro de ellos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El 67 % de los entrevistados por Ipsos también aceptó que se elimine la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para designar a las autoridades de control y otros funcionarios, y que se devuelva a la Asamblea Nacional esa posibilidad, como era en el pasado.

En las enmiendas ambientales, el sondeo de Ipsos determinó que el 77 % de sus encuestados apoyó la incorporación de un subsistema de protección hídrica al sistema de áreas protegidas del Estado.

Asimismo, un volumen similar de entrevistados apoyó que se compense a las comunidades que apoyen la generación de servicios ambientales.

La consulta popular impulsada por el presidente Lasso aún no se ha presentado oficialmente, pues mandó a revisión a la Corte Constitucional ocho preguntas que implican reformas constitucional, pero no descarta presentar próximamente otras dos más que, según el Gobierno, no implican modificaciones en la carta magna.