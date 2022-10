Sábado, 8 de octubre de 2022 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Una fuerte explosión destruye parte del puente de Crimea, la joya de Putin

Moscú/Leópolis. Una fuerte explosión en el puente de Crimea, que une la ocupada península con Rusia y que ha quedado dañado, incendió este sábado las alarmas en Moscú y Simferópol, donde se sospecha que detrás de la destrucción parcial de esta infraestructura, símbolo de la anexión rusa en 2014, está Ucrania. "Hoy a las 03.07 GMT en la parte automovilística del puente de Crimea (...) explotó un camión, que causó el incendio de siete tanques de combustible en un tren que se movía en dirección a la península de Crimea", indicaron la Agencia Nacional Antiterrorista y el Comité de Investigación de Rusia, que ha abierto una causa penal.

Zelenski ironiza sobre la explosión:"Nublado en Crimea, pero con calor"

Madrid. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha ironizado esta noche sobre la fuerte explosión que ha destruido parte del puente de Crimea, que la une con Rusia, con un inusual mensaje de contenido meteorológico: hoy estaba "nublado en Crimea", aunque también "con calor". Las autoridades de Crimea atribuyeron la explosión al "vandalismo ucraniano", en tanto que en Moscú algunos legisladores la atribuyeron a los servicios secretos de Ucrania.

Rusia desconecta por completo la central nuclear de Zaporiyia

Leópolis (Ucrania). Las tropas rusas han desconectado por completo la central nuclear de Zaporiyia, bajo control del ejército ruso desde marzo y de la que se apropió Rusia el miércoles por decreto, informó la compañía energética estatal ucraniana Energoatom. Según la empresa, las reservas de diésel disponibles serán suficientes para su funcionamiento en ese modo serán durante 10 días, por lo que es necesario reparar y restablecer las líneas eléctricas de la central que conectan con el sistema energético.

La UE condena el decreto ruso para controlar la central nuclear de Zaporiyia

Bruselas. La Unión Europea (UE) condenó “enérgicamente” este sábado el decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la “toma ilegal” de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, y la creación de una empresa gubernamental al respecto. “La UE no reconoce y condena enérgicamente la anexión ilegal por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. En consecuencia, el decreto sobre la toma de la central de Zaporiyia es ilegal y legalmente nulo”, indicó en una declaración el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

COREA CONFLICTO

Corea del Norte lanza dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón

Seúl. Corea del Norte lanzó durante las primeras horas de la madrugada de este domingo (horario local) dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en Corea), anunció el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS). Es el séptimo lanzamiento en dos semanas realizado por el régimen norcoreano y se produce tras la conclusión de unos ejercicios navales en aguas en torno a la península coreana en los que ha participado un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear, cuya presencia en la zona ha sido criticada por Pionyang

BRASIL ELECCIONES

Lula defiende campaña del PT que asocia a Bolsonaro al canibalismo

Sao Paulo. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió este sábado la campaña de televisión del Partido de los Trabajadores (PT) que asocia al mandatario Jair Bolsonaro al canibalismo. "No nos los estamos inventando. Eso no es una invención. Eso no es una campaña de Lula. Eso es él (Bolsonaro) hablando", afirmó Lula en una rueda de prensa tras un acto de campaña en Campinas, en el estado de Sao Paulo.

IRÁN PROTESTAS

Irán vive una de las jornadas más duras de protestas desde la muerte de Amini

Teherán. Irán vivió este sábado una de las jornadas más duras de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, con enfrentamientos en una docena de ciudades, huelgas y abucheos al presidente iraní, Ebrahim Raisí, en unas movilizaciones que entran en su cuarta semana. Tras tres días de asueto sin protestas -el miércoles fue festivo y jueves y viernes son el fin de semana en el país- la semana iraní comenzó con renovados gritos de “Mujer, libertad vida” tras las llamadas a movilizaciones por parte de centros universitarios y activistas.

CHAD TRANSICIÓN

Chad finaliza su diálogo nacional y acuerda extender dos años la transición

Yamena. Chad finalizó este sábado su diálogo nacional de reconciliación iniciado a finales de agosto, con el fin de acordar las bases para la vuelta a un gobierno civil, y acordó extender dos años la transición política que ya suma los 18 meses inicialmente previstos para su duración. Los participantes también decidieron la disolución del Consejo Militar de Transición (CMT, junta militar) y que su líder Mahamat Idriss Déby Itno, que gobierna Chad desde la muerte en abril de 2021 de su padre, el presidente Idriss Déby Itno, sea nombrado presidente de la transición.

HURACANES ATLÁNTICO

Colombia declara "alerta máxima" en isla de San Andrés por la tormenta Julia

Bogotá. El Gobierno colombiano declaró este sábado "alerta máxima" en la isla caribeña San Andrés ante el paso de la tormenta tropical Julia, que se fortalecerá en las próximas horas hasta convertirse en huracán. "Es altamente probable que tormenta Julia pase a huracán y llegue a San Andrés entre las 7 y las 9 de la noche", informó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

EEUU CINE

"Lyle, Lyle, Crocodile", algo más que una comedia musical para niños

Los Ángeles (EE.UU.). La etiqueta de comedia musical es probablemente la que más se ajuste a la película "Lyle, Lyle, Crocodile", pero el filme, que se estrena este fin de semana, es más que eso: tiene como hilo conductor una historia de aventuras y fantasía, y muestra al actor Javier Bardem en un registro inusual. Estos no son los únicos alicientes con los que se presenta esta cinta producida, entre otros, por Sony Pictures y que se verá las caras en taquilla con el lanzamiento de la esperada "Amsterdam", dirigida por David O. Russell.

CUBA-CHE

Cuba conmemora el aniversario 55 de la muerte de Ernesto "Che" Guevara

La Habana. Cuba conmemoró este sábado el aniversario 55 de la muerte del guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, con un acto político en la ciudad central de Santa Clara donde reposan sus restos desde 1997. La actividad, trasmitida en vivo por la televisión estatal, mostró al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otras autoridades depositar flores en el mausoleo homónimo enclavado en la provincia de Villa Clara, a unos 300 kilómetros de La Habana.

ETIOPÍA CONFLICTO

Mueren 6 civiles y 80 son heridos en un ataque aéreo en el norte de Etiopía

Adís Abeba. Seis civiles murieron y más de 80 resultaron heridos por un ataque aéreo en la norteña región etíope de Tigré, donde el Gobierno federal de Etiopía y rebeldes tigrinos libran una guerra desde 2020, informaron este sábado a EFE fuentes médicas. El ataque tuvo lugar el viernes en Dongolat, una localidad situada a 30 kilómetros de Mekelle, la capital de la región de Tigré.

R.UNIDO ASSANGE

Una cadena humana rodea el Parlamento británico por la liberación de Assange

Londres. Centenares de personas formaron este sábado una cadena humana alrededor del Parlamento británico para pedir la liberación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que está en prisión preventiva mientras se resuelve en el Reino Unido su juicio de extradición a Estados Unidos. Los simpatizantes del periodista de 51 años enarbolaron banderas y carteles pidiendo al Gobierno británico que desautorice su entrega a la Justicia estadounidense, al considerar que el caso es una persecución política a raíz de las revelaciones de su portal.

ISRAEL PALESTINA

Fuerzas israelíes matan a 2 palestinos en choques en el norte de Cisjordania

Jerusalén. Fuerzas israelíes mataron el sábado a dos palestinos en una operación en el campo de refugiados de Yenín, donde hubo choques que se saldaron también con una docena de heridos. Esto sucede tras la muerte ayer por fuego israelí de otros dos menores palestinos en puntos distintos de Cisjordania ocupada. "Dos muertos por balas reales y once heridos por fuego real de la ocupación (Israel) en Yenín, incluidos tres heridos graves", informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

IRLANDA EXPLOSIÓN

Diez muertos tras una explosión en una gasolinera en el noroeste de Irlanda

Londres. Diez personas han muerto y ocho resultaron heridas en una explosión ocurrida el viernes en una gasolinera en el condado de Donegal, en el noroeste de Irlanda, ha confirmado hoy la Policía irlandesa (Gardaí). Los agentes informan de que entre las víctimas mortales hay cuatro hombres, tres mujeres, un chico y una chica adolescentes y una niña pequeña, mientras que continúan las labores de rescate entre las ruinas.

