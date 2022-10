Nibali: "La bici no faltará nunca, es parte de mi vida"

Redacción deports, 8 oct. El italiano Vincenzo Nibali (Mesina, 37 años), uno de los siete corredores de la historia ganador de las tres grandes, Tour, Vuelta y Giro, se despidió "emocionado" de su carrera profesional tras Il Lombardía, al igual que el español Alejandro Valverde.

"Ha sido emocionante de principio a fin por el apoyo del público. Me he sentido animado siempre, había muchos niños gritando mi nombre, muchos carteles, he vivido Il Lombardía de manera diferente. Sin duda echaré de menos este ambiente", señaló en la meta de Como "El Tiburón" siciliano.

Nibali, quien espera un rápido relevo de las jóvenes esperanzas italianas, recalcó que la retirada de la competición profesional no le alejará del ciclismo. "La bici es mi vida", afirmó.

"Ahora viviré este deporte de otra manera. En pocos días lo veré de otra forma, ahora voy a descansar, pero la bici no faltará en mi vida porque es parte de mí, de mi existencia", concluyó "Lo squalo". EFE

