La alemana Verena Gimmy logra en Lerma su primer triunfo como profesional

Burgos, 8 oct. La alemana Verena Gimmy consiguió este sábado su primera victoria como profesional en el mismo campo donde debutó hace dos años, el Golf Lerma, donde ha ganado el torneo Santander Golf Tour LETAS Burgos tras una vuelta espectacular de 69 golpes con siete birdies y un cuádruple bogey para acabar con menos trece en el total.

La checa Sara Kouskova y la suiza Vanessa Knecht compartieron el segundo puesto con -10, y Noemi Jiménez y María Herráez fueron las españolas mejor clasificadas, duodécimas con menos 2 total.

La tercera jornada deparó un emocionante final, con dos jugadoras peleando por la victoria hasta el último hoyo. En el tee del hoyo 18, Kouskova salía con un golpe de ventaja sobre la alemana Verena Gimmy, que golpeaba primero, y dejaba su drive de salida en el corto par 4, a tres metros de bandera, según informa la organización.

Kouskova mandó su drive de salida al agua, cediendo todo el protagonismo a la jugadora alemana. El tercer golpe de Kouskova, de nuevo desde el tee, acababa en el bunker de la izquierda de green. Con dos golpes desde la arena, y dos putts, la checa firmaba un siete, que le permitía a Verena patear con tranquilidad. Dos putts y se proclamí campeona del Santander Golf Tour LETAS Burgos.

“Ha sido duro el hoyo ocho (donde hizo cuádruple bogey), porque estaba jugando muy bien, y creo que no he tenido suerte ahí. Después he hecho una gran recuperación en el nueve, y a partir de ahí, digamos que ha entrado todo, birdie tras birdie. Estoy muy contenta por esta primera victoria que me llena de moral para el futuro”, comentó la ganadora.

“Me siento muy bien", añadió. "Hace dos años jugué aquí mi primer torneo como profesional y ahora consigo mi primera victoria. He podido ver un gran cambio en estos dos años, y estoy muy contenta por ello. Me encanta el campo, no sé ni como he jugado tan bien en los nueve segundos. Me he divertido mucho”.

La siguiente prueba del Santander Golf Tour será en Cantabria, con la disputa del Match Play Pedreña los días 10 y 11 de noviembre en Golf Peralada (Girona). EFE

sd/jad