Draymond Green pide perdón públicamente por su puñetazo a Jordan Poole

Chicago (EE.UU.), 8 oct. Draymond Green, de los Golden State Warriors, pidió perdón este sábado por dar un puñetazo a su compañero Jordan Poole durante un entrenamiento del equipo y lamentó haber creado "una nube oscura" en el vestuario.

"Me equivoqué por lo que hice el miércoles y por eso pedí perdón al equipo y a Jordan, pero quiero dar un paso más. La publicación del vídeo (de su puñetazo) es algo que provoca mucha vergüenza. Es algo que me incomoda a mí, y eso es algo que me afecta a mí, pero también es la sensación de incomodidad que Jordan tiene, que este equipo tiene, que esta franquicia tiene", dijo Green en una rueda de prensa.

"Su familia vio ese vídeo, su madre vio el vídeo, su padre vio el vídeo. Si mi madre hubiera visto ese vídeo, sé cómo reaccionaría y sé qué haría. Por eso pido perdón a su madre, su padre, su familia y amigos, existe una sensación de incomodidad", agregó.

El altercado entre Green y Poole se produjo en un entrenamiento de los Warriors del pasado miércoles y este viernes 'TMZ' difundió el vídeo en el que se ve al número 23 dar un fuerte puñetazo a su compañero, que cayó al suelo por el golpe.

"Acabamos de ganar un campeonato y en unos diez días tendremos la ceremonia de entrega de los anillos, y esto es algo raro, en una noche en la que debería haber celebraciones y amor, seguirá habiendo una nube oscura y pido perdón por eso", afirmó.

Green decidió además tomarse un tiempo lejos del equipo para reflexionar sobre sus acciones, según informan los medios estadounidenses.

La nueva temporada de la NBA comenzará el 18 de octubre con los Warriors como vigentes campeones. EFE

