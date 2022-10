Chad finaliza su diálogo nacional y acuerda extender dos años la transición

Yamena, 8 oct. Chad finalizó este sábado su diálogo nacional de reconciliación iniciado a finales de agosto, con el fin de acordar las bases para la vuelta a un gobierno civil, y acordó extender dos años la transición política que ya suma los 18 meses inicialmente previstos para su duración.

Los participantes también decidieron la disolución del Consejo Militar de Transición (CMT, junta militar) y que su líder Mahamat Idriss Déby Itno, que gobierna Chad desde la muerte en abril de 2021 de su padre, el presidente Idriss Déby Itno, sea nombrado presidente de la transición.

"Este diálogo ha demostrado que los chadianos son capaces de unirse. Nuestro reto es dar un nuevo impulso a nuestro país. Este diálogo ha cumplido todas sus promesas y me alegro de sus conclusiones", declaró durante su discurso de clausura del diálogo el general Mahamat Idriss Déby Itno.

"Hago un llamamiento a mis hermanos de la oposición armada para que abandonen la lógica de las armas. Me comprometo ante Dios y ante el pueblo chadiano a liberar a todos los prisioneros de guerra", agregó.

El líder chadiano también hizo "un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye este proceso de retorno al orden constitucional" y se comprometió "a materializar fielmente las resoluciones de estas reuniones".

Mahamat Idriss Déby Itno será investido el próximo lunes por el Tribunal Supremo como presidente de la transición, cuya segunda fase se iniciará a partir del 20 de octubre por un periodo de 24 meses.

"Estoy convencido de que la transición sigue su curso y dentro de 24 meses el poder volverá a manos de un presidente civil", declaró Gali Ngothé Gatta, presidente del presidium de este diálogo.

No obstante, muchos actores sociopolíticos de Chad no comparten esta opinión de un diálogo que fue boicoteado a principios de septiembre por algunos partidos opositores al no considerarlo inclusivo y del que también se desvincularon importantes movimientos rebeldes.

"Este diálogo, boicoteado por muchas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, no podrá resolver los problemas del país. Es un monólogo y no un diálogo inclusivo", declaró hoy a Efe Max Loalngar, coordinador del movimiento ciudadano Wakit Tama.

"La posibilidad dada a los líderes de la transición es inadmisible. Es una forma de legitimar una sucesión dinástica. La gente quiere imponer a Mahamat Idriss Déby Itno como jefe del Chad tras la muerte de su padre", agregó.

El diálogo nacional de reconciliación fue inaugurado, tras haber sido pospuesto en varias ocasiones, el pasado 20 de agosto con la participación del Gobierno de transición, grupos rebeldes, partidos políticos, sociedad civil y sindicatos.

Una ausencia destacable en la ceremonia de clausura del diálogo fue la del presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), el chadiano Moussa Faki Mahamat, que sí estuvo presente en su inauguración.

La semana pasada, la Comisión de Paz y Seguridad de la (UA) recordó a los líderes de la transición que debían respetar el periodo de 18 meses (plazo que se cumple este mes) que había prometido respetar Mahamat Idriss Déby Itno y tras el cual se celebrarían elecciones libres y democráticas.

Chad ha estado bajo la dirección del CMT desde que el presidente Idriss Déby Itno -que gobernaba el país desde 1990- murió en abril de 2021 durante violentos enfrentamientos entre rebeldes y el Ejército chadiano.

Después de tomar el poder, el CMT, liderado por Mahamat Idriss Déby, de 38 años e hijo del difunto presidente, anuló la Constitución y disolvió el Gobierno y el Parlamento. EFE

