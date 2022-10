Almagro desea que ONU responda rápido petición de Haití de despliegue militar

Lima, 7 oct. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, mostró este viernes su esperanza de que la ONU "pueda dar una respuesta rápida" a la petición del Gobierno de Haití de un "despliegue inmediato de una fuerza armada especializada".

"Esperamos que el sistema de Naciones Unidas, que tiene mejores capacidades en materia de recursos humanos, financieros y materiales (...) pueda dar una respuesta rápida, ese va a ser nuestro objetivo. Esperamos que los países del sistema interamericano en el Consejo de Seguridad trabajen este tema para avanzar con urgencia en la solicitud formulada por Haití", dijo Almagro en Lima.

El Consejo de Ministros de Haití autorizó al primer ministro, Ariel Henry, a "solicitar y obtener" de los socios internacionales "apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente, para poner fin en todo el territorio a la crisis humanitaria", según publica este viernes el diario oficial, Le Moniteur.

Se busca así, añade la resolución gubernamental, conseguir "rápidamente un clima de seguridad que permita luchar eficazmente contra el cólera, favorecer la distribución de carburante y agua potable en todo el país, el funcionamiento de los hospitales, la reanudación de las actividades económicas, la libre circulación de personas y bienes y la reapertura de las escuelas".

Al respecto, Almagro consideró que en Haití vive "un pueblo que no tiene energía, no tiene condiciones de salud" y "no tiene agua".

"Estamos en una situación implosiva del país que requiere una acción urgente al respecto", concluyó.

Durante la primera sesión plenaria de la LII Asamblea General de la OEA, que concluyó hoy en Lima, los países miembros aprobaron una resolución donde expresan su preocupación por la inseguridad que se está viviendo en Haití tras el magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse, y el terremoto en 2021.

En la resolución, la OEA considera la necesidad de fortalecer el sistema judicial y la sociedad civil de Haití, luchar contra la impunidad y la corrupción, y esclarecer los diversos delitos cometidos en ese país y reafirma los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en especial los relativos a la democracia y a la seguridad social.

Al intervenir en la Asamblea General, el ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Jean Victor Geneus, pidió a la OEA que "se traduzca en realidad" la resolución de los estados miembro del organismo a favor del restablecimiento de la seguridad y la democracia en su país. EFE

