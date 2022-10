Venezuela busca revivir pacto energético caribeño; cambia reglas

(Bloomberg) -- La compañía petrolera estatal de Venezuela está presionando para revivir un pacto energético extinto con el Caribe bajo diferentes términos, al tiempo que busca mercados que estén dispuestos a pagar en efectivo por petróleo y productos refinados.

Petróleos de Venezuela SA está presionando a los Gobiernos de las islas para que negocien los términos de los nuevos envíos en virtud de un acuerdo de Petrocaribe reavivado, según una persona con conocimiento del asunto. El pacto se abandonó hace cuatro años cuando Venezuela cayó en una catástrofe económica, la producción de crudo disminuyó y los miembros de Petrocaribe acumularon enormes deudas por los envíos. Hoy, Venezuela todavía lucha por proporcionar suficiente combustible a sus propios ciudadanos.

Un primer cargamento de hasta 23.000 barriles de diesel será entregado a fin de mes a San Vicente y las Granadinas, según Ralph Gonsalves, el primer ministro de la nación y un antiguo aliado político de los líderes socialistas de Venezuela. Los países están trabajando en logística de almacenamiento y planes para futuros envíos, que pueden incluir fertilizantes de urea y asfalto, dijo Gonsalves esta semana en un discurso nacional.

Mientras tanto, naciones de todo el Caribe han hecho un llamando público a Estados Unidos para que alivie las sanciones a Venezuela y le permita reanudar su diplomacia de petróleo barato en un momento en que la región se ve afectada por los crecientes costos de la energía. Los acuerdos entre Venezuela y otros Gobiernos de la región aún se están negociando, dijo la persona.

El difunto presidente Hugo Chávez logró acuerdos energéticos en toda la región, incluido Petrocaribe, como parte de sus ambiciones de extender la influencia geopolítica utilizando petrodólares.

El país, que cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, envió petróleo y productos refinados a 17 países, principalmente del Caribe y Centroamérica, en condiciones preferenciales. Pagaron un cierto porcentaje por adelantado y financiaron el resto durante 25 años, a menudo pagando en especie con productos como frijoles negros y pantalones de mezclilla.

Para 2019, los beneficiarios del petróleo venezolano en virtud de los acuerdos habían acumulado una deuda de casi US$6.500 millones, según un recuento del economista Francisco Rodríguez, que excluye a Cuba. Si bien la industria petrolera de Venezuela experimentó un ligero repunte durante el último año, su producción de 670.000 barriles por día es una fracción de los aproximadamente 2,5 millones de barriles por día que bombeaba cuando se lanzó Petrocaribe.

El presidente Nicolás Maduro ha prometido en repetidas ocasiones reiniciar el programa, que le dio a Venezuela influencia en organismos regionales e internacionales, como la Organización de los Estados Americanos. No obstante, el Gobierno no ha publicado detalles de los términos que buscará.

“Más temprano que tarde, recuperaremos la capacidad de inversión de Petrocaribe para que cumpla su papel histórico como factor de justicia social y estabilidad en América Latina y el Caribe”, dijo Maduro este año.

