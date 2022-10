Majadahonda (Madrid), 7 oct. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no desveló este viernes si ya tiene el visto bueno del club para contar con Antoine Griezmann sin ninguna limitación de minutos, a falta de que quede completado el acuerdo para el traspaso del Barcelona al conjunto rojiblanco, y expresó que, en ese sentido, "siempre" se ha "comportado de la manera" que ha "entendido que tenía que hacerlo".

"Siempre tuve la misma situación y me comporto en relación a lo que creo que me tengo que comportar", contestó el técnico cuando fue preguntado si ya tiene vía libre para disponer del atacante francés para el partido entero, tal y como disputó ya el pasado martes contra el Brujas en la Liga de Campeones o con el Real Madrid hace dos jornadas de Liga, después de haber jugado menos de 45 minutos en los primeros siete duelos del curso por el pulso del Atlético para rebajar el precio del traspaso.

"Siempre me he comportado de la manera que he entendido que tenía que comportarme. Y a los hechos me remito. A partir de ahí, sabemos de la importancia que tiene Griezmann dentro de nuestro equipo y ojalá pueda seguir mejorando y creciendo, porque está en ese camino", expuso Simeone, que no ha dado pistas sobre la alineación ante el Girona, aunque, previsiblemente, sí habría un sitio para Griezmann dentro del once, a falta de la firma del acuerdo entre el Atlético y el Barcelona que podría producirse la próxima semana.