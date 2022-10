Rahm: "Estoy en buena posición, quedan dos días y dos golpes no son nada"

Madrid, 7 oct. El español Jon Rahm, doble campeón del Abierto de España de golf, declaró este viernes que "prefería estar líder con siete golpes de ventaja", aunque admitió que está en "buena posición" para afrontar los dos últimos días de competición porque "dos golpes no son nada".

El golfista español, que aspira a ganar por tercera vez el campeonato e igualar en número de victorias a Severiano Ballesteros, completó el recorrido en la segunda jornada en 68 golpes (tres bajo par) que le dejan a dos de los líderes, el inglés Paul Waring y el escocés Stephen Gallacher.

"No estoy donde querría estar, preferiría estar líder con siete golpes de ventaja, pero estoy en buena posición, quedan dos días y dos golpes no son nada. No me voy a poner ningún límite, ni alto ni bajo", dijo Rahm, en la zona mixta del Club de Campo Villa de Madrid.

"Si mañana empiezo bien espero estar peleando. Hoy se ha notado que había más gente y eso siempre ayuda. Cuando las cosas no van bien siento el apoyo y voy al siguiente hoyo con más ánimo, aunque a veces no se note por fuera", confesó.

El 'León de Barrika' fue preguntado por la decisión de Sergio García de no ir a jugar a Mallorca, una circunstancia que le deja casi sin opciones de disputar la Ryder Cup en 2023.

"Es una situación delicada para Sergio. La Ryder no es el PGA Tour ni el European Tour contra el LIV. Es Europa contra Estados Unidos. Los mejores de cada sitio y para mi la Ryder está por encima de todo. Ojalá pudiesen jugar pero no pinta bien. La última vez que Sergio jugó un torneo del European Tour no se le recibió muy bien y entiendo que no quiera jugar en Mallorca, aunque imagino que allí sería diferente. De todas maneras aún quedan días y aún puede apuntarse. Si dijera un viernes de querer jugar no creo que le dijeran que no", concluyó. EFE

