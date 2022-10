Lasso confirma una conversación telefónica con Correa, que lo llama "cínico"

Quito, 7 oct. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el expresidente Rafael Correa en la que el intercambio de opiniones no culminó en ningún acuerdo entre el mandatario y el líder de la principal fuerza de oposición.

"Me dijeron 'Correa quiere hablar con usted'. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador, pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador", dijo Lasso en declaraciones ofrecidas a Ecuador TV.

Al preguntarle qué es lo que le interesa a Correa, Lasso respondió que "nada más su libertad, su impunidad, solo de la de él, ni siquiera la de su gente", y al consultarle si volvería a hablar con el expresidente, contestó que "Correa es el pasado".

Frente a estas declaraciones, Correa afirmó este viernes en la red social Twitter que Lasso "es un mentiroso compulsivo", "un hombre sin honor ni coherencia".

"Tuvo que reconocer que ÉL me llamó -en realidad fue a mediados de año- para después insultarme públicamente", apuntó Correa.

La llamada telefónica ya había sido revelada inicialmente por Correa a inicios de octubre en una entrevista con Radio Pichincha en la que explicó que "esa conversación telefónica acabó muy mal".

"LO PUSE EN SU LUGAR"

"Es tan mentiroso que hace unos meses me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo, y ahí lo puse en su lugar. Le dije de todo. Yo le reclamé porque me había acusado de haber dado parte del territorio nacional para el narcotráfico y absurdos así...", relató Correa, que fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017.

El expresidente afirmó que Lasso le recriminó que hayan involucrado a su familia en el caso de los "Pandora Papers", a lo que Correa aseguró que le dijo que él "es culpable de los 'Pandora Papers'".

"Usted ve la indecencia y la inmoralidad de este pobre hombre que cuando le conviene sí me llama para tratar de que lo apoyemos en el Gobierno, y cuando le conviene soy un prófugo, corrupto y todas las babosadas que dice", añadió Correa.

En sus mensajes publicados este viernes en Twitter, el exmandatario recriminó a Lasso que lo llame y después lo ataque.

"Lo importante es que reconoce que me llamó, para luego declarar a EFE que soy prófugo y corrupto. Entonces, ¿él llama a prófugos y corruptos? Lasso no solo es cínico, es tonto", espetó.

ACUSACIONES DE LASSO

Correa hizo referencia a la entrevista concedida a EFE durante su participación en Nueva York en la asamblea general de las Naciones Unidas, en la que acusó a Correa de aliarse con el movimiento indígena que lideró las protestas del pasado junio con la finalidad de lograr su propia impunidad.

Con ello, Lasso hizo mención a la moción promovida por el correísmo y el partido indigenista y plurinacional Pachakutik, para destituirlo en la Asamblea Nacional (Parlamento) por grave crisis y conmoción interna en el marco de las protestas que tuvieron paralizado a buena parte del país durante 18 días en junio.

El gobernante también afirmó en esa misma entrevista que "con Correa no se puede dialogar" y tuvo durísimas palabras hacia el expresidente, al que definió como "un ciudadano sentenciado por corrupción que no vive en Ecuador porque tiene miedo de ir a la cárcel", "un personaje antidemocrático".

UN "DISPARATE" PARA CORREA

Días después, en otra entrevista brindada a EFE en Bruselas, Correa tildó de "disparate" esas declaraciones de Lasso, al que llamó "mentiroso compulsivo" y le emplazó a presentar pruebas de sus acusaciones, que achacó a que "Lasso está desesperado, está alienado, está su gobierno destruido".

Correa reside tras el fin de su mandato en Bélgica, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación en su contra que derivaron en 2020 en una condena en firme de ocho años de cárcel por financiación irregular del partido entonces oficialista Alianza País.

El exmandatario, que gobernó Ecuador como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, alude a un asilo político concedido por las autoridades belgas frente a la solicitud de extradición realizada por la Justicia de Ecuador para que cumpla la condena en prisión.