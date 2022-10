Dos tercios de países de América reafirman en OEA apoyo a Ucrania

Dos tercios de los países de las Américas reafirmaron el jueves su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa, en una declaración leída durante la asamblea anual de la OEA, que se realiza en Lima en medio de protestas de grupos ultraconservadores.

Brasil, México y Argentina no figuran entre las 24 naciones que suscribieron el documento, difundido durante el plenario de la 52 Asamblea General de la Organización de los Países Americanos (OEA), el máximo órgano político del bloque.El texto, patrocinado por Guatemala, no constituye sin embargo una decisión de la OEA, que el miércoles comenzó su asamblea con un mensaje en video del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidiendo el apoyo de la región."Es crucial que estemos unidos en condenar los referendos fraudulentos de Rusia como una violación del derecho internacional, e inequívocamente rechacemos cualquier intento de anexarse territorio ucraniano ilegalmente", dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken."Esperamos" que esos países también apoyen una resolución sobre el tema que se espera en la Asamblea General de la ONU "en las próximas semanas", agregó.Al margen de la cita de la OEA, Blinken, quien participa en el cónclave tras visitar Colombia y Chile, anunció nueva asistencia humanitaria y de seguridad para Latinoamérica por más de 240 millones de dólares.La ayuda está destinada a asistir a los países de la región a financiar la acogida de migrantes y refugiados, y se suma a los millones de dólares ya aportados por Estados Unidos para la recepción en estos países de refugiados venezolanos, precisó el Departamento de Estado.- "¡La OEA es atea!" -La asamblea de la OEA, la primera presencial desde 2019, se realiza bajo el lema "Juntos contra la desigualdad y la discriminación", una "agenda progresista" rechazada por activistas de la derecha religiosa de varios países latinoamericanos."¡La OEA es atea, te quiere sin Dios y sin familia!", gritaban miles de manifestantes que marcharon el jueves durante casi tres horas hacia el Centro de Convenciones de Lima, pronunciándose a viva voz contra el aborto y la "ideología de género". Entre los que protestaban en defensa del "alma de América" había ciudadanos de Perú, México, El Salvador, Argentina, Costa Rica y Uruguay.Los reclamos de grupos ultraconservadores contrastan con las protestas de hace unos años contra la OEA por parte de movimientos de izquierda, que la acusaban de ser un instrumento de Estados Unidos, país que aporta más del 50% del presupuesto anual del bloque.- Venezuela, Nicaragua y Haití -Venezuela y Nicaragua no están representados en esta reunión anual de la OEA, pero concitan la atención en Lima.Por un lado, la OEA rechazó el jueves considerar en su Asamblea un proyecto de resolución para revocar las credenciales del representante de Venezuela, que desde 2019 es un delegado del líder opositor Juan Guaidó.La iniciativa, promovida por once países encabezados por Antigua y Barbuda, no logró el apoyo de dos tercios de los 34 miembros activos de la OEA requeridos para ser incluida en el temario.De los 32 países presentes, 19 se pronunciaron a favor, entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México, además de Honduras y la mayoría de las naciones caribeñas.Cuatro votaron en contra (Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay), y nueve se abstuvieron (Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana y Uruguay). El proyecto de resolución también pedía "considerar" que Venezuela "dejó de ser miembro" de la OEA el 27 de abril de 2019, cuando se cumplió el plazo para formalizar el retiro notificado dos años antes por el gobierno de Nicolás Maduro.Pero según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el proceso de salida de Venezuela no se ha completado por deudas de "algunos millones de dólares".Hace casi un año, Nicaragua anunció su salida de la OEA, a la que acusó de injerencista, luego de que esta desconociera la elección de Daniel Ortega en noviembre de 2021. Cinco meses después, retiró a sus representantes ante la OEA y cerró la oficina de la organización en Managua.En la asamblea de la OEA, Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos patrocinan una resolución que busca responsabilizar al régimen de Nicaragua por sus continuos abusos a los derechos humanos.Washington espera que la OEA examine también una declaración sobre los derechos humanos en Venezuela, donde Maduro, en el poder desde 2013, no es reconocido por el bloque regional tras reelegirse en 2018.Además, la Asamblea prevé debatir una resolución sobre la situación política y de seguridad en Haití, agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.En Lima, Blinken aprovechó para reunirse con las defensoras de los derechos humanos Miriam Cardet y Darcy Borrero Batista, de Cuba; Wendy Flores y Kenia González, de Nicaragua; y Clara Ramirez de Venezuela.