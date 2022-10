Cufré: "Estoy preparado para aprovechar la oportunidad en Elche"

Palma (España), 7 oct. Brian Cufré, lateral argentino del Mallorca, se siente "preparado para aprovechar la oportunidad en Elche" si el técnico mexicano Javier Aguirre le vuelve a alinear en el lateral izquierdo de la zaga en sustitución del lesionado Jaume Costa, como hizo la pasada jornada ante el Barcelona.

Cufré debutó en la Primera División ante el Barça y tiene todos los números para formar parte del once titular el lunes ante el Elche.

Con respecto a su primer partido en LaLiga, el jugador sudamericano, en declaraciones al club balear, se mostró "muy contento".

“La verdad es que se mezclaron un montón de cosas. El esfuerzo que uno hace desde chico para llegar a donde llegué. Se me pasa por la cabeza la familia, mis hijas, mis padres, mi mujer. Así que muy contento y también fue un poco sabor agridulce porque creo que el equipo merecía un poquito más. Fue una derrota (0-1), pero en lo personal muy contento por el debut”, explicó.

El jugador de 25 años y nacido en la localidad argentina de Mar de Plata jugó la temporada pasada en calidad de cedido en el Málaga.

En ese contexto, recordó "el valor el esfuerzo y el trabajo" que hizo estos años para poder llegar hasta donde ha llegado.

“Nunca dejé de entrenar y de creer en mí mismo. Entonces, cuando tengo que volver aquí, vuelvo siempre positivo. Hice una buena pretemporada. Me siento muy bien. El míster me da confianza, algo que para un jugador es muy importante. En ningún momento dudé de mí, de mis condiciones. Estoy preparado para la oportunidad que me están dando”, señaló.

Cufré también se refirió al Elche: “No tuvo un comienzo de temporada bueno, pero es fútbol. Somos once contra once y a jugar. El que mejor haga las cosas va a ganar y nosotros estamos preparados para ganarlo”.

El exfutbolista del Vélez Sarsfield elogió a Javier Aguirre: “Está muy en el día a día con el jugador y eso está muy bien. Te hace sentir mucho más cómodo”, remarcó. EFE

1000336

pcl/sll/ism