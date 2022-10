Biden perdona a miles de convictos por posesión de marihuana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonó el jueves a miles de condenados por posesión de marihuana y cumplió una demanda de sus partidarios a un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

SOUNDBITE 1 - Joe Biden, presidente de EEUU (hombre, English, 15 seg.): "Disappointment. And we're looking at what alternatives we may have. (Biden speaks to reporter, ed) Don't hurt him, man -- you're knocking him through the wire. REPORTER: Is Venezuela one of those alternatives? BIDEN: There's a lot of alternatives, but we haven't made up our mind yet. REPORTER: Will you meet President Putin at the G20 Summit or OPEC summit to talk about Ukraine? BIDEN: That remains to be seen." SOUNDBITE 2 - Joe Biden, presidente de EEUU (hombre, inglés, 13 seg.): "REPORTER: What does the OPEC move say about your relationship with Saudi, and are there any regrets about that trip now? BIDEN: No -- the trip was not essentially for oil. The trip was about the Middle East and about Israel and rationalization of positions. But it is a disappointment, and it says that there are problems." EnfoqueOpep+ da una bofetada a Biden al recortar la oferta de petróleo Por Sebastian Smith =(Fotos)= Washington, 5 Oct 2022 (AFP) - La alianza petrolera Opep+ dio este miércoles una bofetada diplomática al presidente Joe Biden, al anunciar un fuerte recorte de producción, ignorando así los esfuerzos del mandatario por aislar a Rusia en medio de la guerra con Ucrania y sus intentos por contener el precio del combustible antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos en noviembre."El presidente está decepcionado por la decisión corta de miras de la Opep+", señalaron en un comunicado su asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el consejero económico principal Brian Deese. Biden lleva meses tratando de reducir el precio de los carburantes para los estadounidenses y al mismo tiempo cercenar la capacidad de Rusia de exportar petróleo, para que disponga de menos ingresos con los que financiar su guerra contra Ucrania. A cinco semanas de las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas lucharán por mantener el control del Congreso, Biden parecía tener cierto éxito. El precio promedio de la gasolina ha caído en más de un dólar por galón tras tocar máximos a principios de este año, mientras que la coalición occidental liderada por Washington se mantiene sólida frente a Rusia, pese a que se acerca el invierno boreal y, con él, una mayor necesidad de carburante.Por eso la decisión de la OPEP, liderada por Arabia Saudita, y un conjunto de aliados dominados por Rusia, conocidos colectivamente como Opep+, ha caído como una jarra de agua fría en Washington.Arabia Saudita es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos y el mayor comprador individual de armamento estadounidense de alta gama. El propio Biden viajó en julio al país, donde se reunió con el dirigente de hecho, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán quien, según los servicios de inteligencia estadounidenses, aprobó el asesinato en 2018 del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi.La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reflejó la frustración del gobierno."Está claro que la Opep+ se está alineando con Rusia con el anuncio de hoy", dijo.El senador Chris Murphy, un aliado de Biden, fue más directo si cabe. "Pensé que el objetivo de vender armas a los estados del Golfo a pesar de sus abusos contra los derechos humanos, a la absurda guerra de Yemen, a que obran en contra de los intereses estadounidenses en Libia, Sudán, etcétera, era que cuando llegaba una crisis internacional, el Golfo podía elegir a Estados Unidos sobre Rusia/China", tuiteó. - El control sobre los precios -La subida de los precios del combustible ya ha perjudicado políticamente este año a Biden, pero el presidente se ve limitado en su capacidad para combatirla. La Casa Blanca anunció que para amortiguar el aumento de los precios, Estados Unidos "pondrá en el mercado el próximo mes 10 millones de barriles" de crudo que salen de la Reserva Estratégica de Petróleo del país.Pero estas reservas se están erosionando rápidamente después de las retiradas récord ordenadas por el gobierno desde marzo, hasta el punto de hallarse en su nivel más bajo desde julio de 1984. Según el comunicado, Biden ha ordenado al Departamento de Energía que "examine cualquier acción responsable adicional para continuar aumentando la producción nacional". El gobierno "consultará con el Congreso sobre herramientas y mecanismos adicionales para reducir el control de la OPEP sobre los precios de la energía".Pero Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, estima que la decisión de la alianza petrolera demuestra "la influencia menguante de Estados Unidos en la OPEP para mantener un suministro adecuado de petróleo". "Estados Unidos no puede utilizar sus reservas estratégicas indefinidamente", destacó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. "Terminarán agotándose, y la Opep lo sabe. Hay que tener un plan, pero el gobierno estadounidense no se adaptó", explicó.Según Lipow, la única solución es extraer más petróleo en Estados Unidos. Eso, sin embargo, va en contra de las prioridades de climáticas de Biden y de sus esfuerzos para alejar al país del petróleo y del gas a cambio de energía limpia. "El anuncio de hoy es un recordatorio de por qué es tan importante que Estados Unidos reduzca su dependencia de fuentes extranjeras de combustibles fósiles", recalcó la Casa Blanca.bur-sms/erl/mr ------------------------------------------------------------- Rusia considera que recorte de producción de la OPEP+ "estabilizará el mercado del petróleo"Moscú, 6 Oct 2022 (AFP) - Rusia consideró este jueves que el recorte de la producción de la OPEP+, anunciado el miércoles, "estabilizará el mercado petrolero", luego de que Estados Unidos acusara a la organización de "alinearse con Rusia" al tomar esa decisión. "Las decisiones que se han tomado tienen por objeto estabilizar el mercado petrolero", afirmó a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. "Algunos países comprenden lo absurdo de las decisiones impulsadas por Estados Unidos", agregó, en momentos en que Washington quiere imponer un tope al precio del petróleo ruso.El miércoles, los representantes de los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus diez aliados anunciaron un recorte drástico de dos millones de barriles diarios en noviembre, tras una reunión en Viena (Austria).En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba "decepcionado" con la decisión "a corto plazo" de la organización."La OPEP+ se alinea con Rusia", criticó más tarde la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean Pierre, denunciando "un error". Este corte importante en la producción de oro negro podría hacer subir los precios del crudo en beneficio de los países productores, entre ellos Rusia, que necesita las ventas de hidrocarburos para financiar su intervención militar en Ucrania. Al mismo tiempo, Estados Unidos está tratando de presionar a otros países del G7 y otros importadores de petróleo ruso para que impongan un tope a su precio de compra para limitar los ingresos de Moscú. Sin embargo, esta iniciativa sigue siendo en gran medida hipotética, ya que India y China --dos grandes importadores de petróleo-- no parecen dispuestas a apoyar una medida de este tipo. Ambos países se benefician de precios rebajados sobre el petróleo exportado de Rusia.bur/am/mis/avl/mab/es