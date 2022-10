Acciones europeas caen por datos de empleo en EEUU que avivan el temor a alza de tasas

Por Devik Jain y Amruta Khandekar

7 oct (Reuters) - Las acciones europeas cayeron con fuerza el viernes, después de que el fuerte crecimiento del empleo en Estados Unidos reforzara los argumentos para que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés de forma agresiva en su intento de acabar con la alta inflación.

* El índice europeo STOXX 600 bajó un 1,2%, registrando una tercera sesión consecutiva de descensos.

* Los esperados datos de las nóminas no agrícolas mostraron que los empresarios estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en septiembre, mientras que la tasa de desempleo descendió, lo que alimentó las apuestas de una cuarta subida consecutiva de las tasas de interés de 75 puntos básicos por parte de la Fed el mes que viene.

* "En realidad (los datos) no cambian el panorama en absoluto. Sólo refuerza la creencia de que la Fed aún no ha terminado de endurecer su política monetaria", dijo Daniela Hathorn, analista de mercado de Capital.com. * Los datos se dieron a conocer tras la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo el jueves, que habían avivado los temores de grandes subidas de las tasas de interés para contener la creciente inflación en la zona euro.

* Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se aferran a su retórica de línea dura y aumentan los nervios en torno a la subida de las tasas de interés, por lo que los inversores estarán pendientes del informe de precios al consumo de septiembre, que se publicará el próximo jueves, para calibrar las perspectivas de un futuro endurecimiento de la política monetaria.

* Aun así, el índice STOXX registró ganancias semanales de casi el 1%, ya que las expectativas de que los principales bancos centrales puedan moderar su agresiva política habían impulsado brevemente la renta variable en las primeras sesiones de la semana.

* El índice registró su mejor rendimiento semanal en un mes. Los valores tecnológicos sensibles a las tasas de interés perdieron un 4,3% el viernes, liderando los descensos entre los sectores del STOXX. Les siguieron los valores inmobiliarios y los industriales, que cayeron un 2,4% y un 2,3%, respectivamente. (Por Devik Jain and Amruta Khandekar in Bengaluru; Editing by Savio D'Souza, Subhranshu Sahu, Uttaresh.V y Shinjini Ganguli, Editado en español por Juana Casas)