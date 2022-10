Acciones caen tras apuestas a que Fed seguirá con tono hawkish

(Bloomberg) -- Wall Street obtuvo un golpe de realidad, con datos que mostraron que el empleo en EE.UU. sigue creciendo, lo que probablemente hará que la Reserva Federal siga con su agresivo ajuste monetario. Eso provocó que las acciones cayeran y que los rendimientos del Tesoro de referencia tuvieran su racha semanal al alza más larga desde 1984.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 2,8 % a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 retrocedió 3,9%

El Dow Jones Industrial Average cayó 2,1%

El índice MSCI World cayó 2,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,4%

El euro cayó 0,5% a US$0,9739

La libra esterlina cayó 0,7% a US$1,1080

El yen japonés cayó 0,2% a 145,36 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó 2,9% a US$19.461,43

El ether cayó 2,7% a US$1.327,55

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos al 3,89%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó 11 puntos básicos al 2,19%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó siete puntos básicos al 4,24%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 4,6% a US$92,48 el barril

Los futuros del oro cayeron un 1% a US$1.703 la onza

Nota Original:Stock Traders Hit Sell Button on Hawkish Fed Bets: Markets Wrap

