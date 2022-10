Wall Street cae por temores sobre inflación y alza de tasas

(.)

Por Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal

6 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el jueves por temores sobre la persistente inflación y el agresivo ciclo de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal, mientras que las acciones de Tesla bajaban por dudas sobre la financiación de la propuesta de compra de Twitter por parte de Elon Musk.

* Antes de caer, los mercados se consolaron brevemente con datos que mostraron un aumento en las solicitudes semanales de desempleo, ya que aumentaron las esperanzas de que la Fed avance con menores bríos en sus rápidos aumentos de tasas.

* Sin embargo, el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que la entidad está "muy lejos" de poder detener sus agresivos aumentos de tasas.

* Tras conocerse el reporte laboral, el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense bajó inicialmente antes de repuntar, pesando sobre acciones de crecimiento sensibles a las tasas como Apple Inc , Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc y Nvidia Corp.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 210,92 puntos, o un 0,70%, a 30.062,95 unidades; el índice S&P 500 cedía 27,30 puntos, o un 0,72%, a 3.755,98 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 74,81 puntos, o un 0,67%, a 11.073,83 unidades.

* Las acciones de Tesla Inc retrocedían un 1,9% debido a que Apollo Global Management Inc y Sixth Street Partners, que habían estado buscando proporcionar financiamiento para el acuerdo de 44.000 millones de dólares de Musk por Twitter, ya no están en conversaciones con el multimillonario.

* Mientras, los precios del petróleo se mantenían cerca de máximos de tres semanas después de que la OPEP+ determinó la mayor reducción de oferta desde 2020 antes de que los embargos de la Unión Europea sobre la energía rusa reduzcan el suministro mundial de petróleo.

* Solo el sector energético subía entre los 11 principales índices sectoriales del S&P 500.

(Reporte de Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; editado en español por Manuel Farías)