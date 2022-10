"Saints Row", un explosivo juego de acción de gángsters

En el juego de acción y aventura "Saints Row", el jugador o la jugadora asume el papel de jefe de una banda en el submundo de una ciudad disputada entre varios grupos criminales, que no dudan en ensuciarse las manos para tratar de estar al mando. Violencia, robos y posesión de armas, todo ilegal en la vida real, pero en la consola de juegos rigen otras reglas. En "Saints Row" hay poca discreción en torno a estos temas y muchos otros delitos. El título puede resultar familiar para algunos. Un nuevo comienzo se avisora para la serie del mismo nombre, a menudo descrita como una versión más loca de "GTA", después de sus cuatro antecesores. Esta nueva versión vuelve a las raíces nueve años después de "Saints Row IV": en lugar de viajar en el tiempo y de una invasión de zombis, se abre camino a través de un mundo más realista. Los jugadores se encuentran como líderes de una banda en el submundo de Santo Ileso, una ciudad inspirada en Las Vegas. Aquí viven con sus extraños colegas delincuentes en una casa compartido. Todos tienen un objetivo común, tomar el control de la ciudad. Desafortunadamente, otras dos bandas y una gran empresa de armamento -todos con planes malvados- tienen exactamente el mismo objetivo. El jugador se involucra, individualmente o en versión multijugadores, en todo tipo de actividades criminales, con misiones como asaltos o persecuciones. Por un lado, avanza su propio negocio ilegal y, por otro lado, hace avanzar la historia. Entre otras cosas, se puede participar en tiroteos o dirigir vehículos en apilamientos explosivos. En comparación con el modelo no oficial "GTA", todo parece un poco más inflado. El hecho de que "Saints Row", a diferencia de sus predecesores, sea más bien tranquilo no cae bien a todos los fans que esperaban otra ambientación alocada. Esto no debería ser un problema para los recién llegados a la serie. Aquellos a los que les interesen sobre todo las misiones llenas de acción encontrarán sin duda en este juego material nuevo y emocionante. "Saints Row" está disponible para PC, PlayStation y Xbox por unos 60 euros (unos 59 dólares). También se puede jugar en la plataforma de streaming Google Stadia. dpa