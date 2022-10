Lopetegui: "No soy rencoroso; mi sentimiento es de agradecimiento"

Sevilla 6 oct. Julen Lopetegui, destituido el miércoles como técnico del Sevilla tras perder en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund (1-4), aseguró en su despedida del club y del sevillismo que quienes le conocen saben que no es "rencoroso", en relación a las circunstancias que han rodeado a su salida, y dijo que se marcha con un "sentimiento de agradecimiento".

En un acto en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán con la presencia del presidente sevillista, José Castro, y gran parte de su consejo, parte de su equipo técnico y el director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', y sus adjuntos, Lopetegui afirmó, a preguntas de los periodistas, que se va "agradecido" por la "oportunidad" que le dio el club, con el que ganó la Liga Europa en 2020, y con el sentimiento "de ver el lado positivo".

"Me quedo con eso; el resto de sentimientos los dejo a un lado. No es momento para hablarlo. Entiendo muchas cosas, intento adaptarme a lo que pasa y adaptar mi respuesta a mi responsabilidad", indicó el vasco, en alusión a las difíciles circunstancias de los últimos días, entre ellas sentarse en el banquillo frente al Dortmund cuando su salida ya se daba por hecha.

Dejó la puerta abierta a volver en un futuro al club hispalense, en el que ha estado 3 años y 4 meses con 170 partidos dirigidos al equipo. "¿Por qué no? No sé que nos depara la vida, el Sevilla será un gran club siempre. No sé si nos volveremos a encontrar, pero sí sé que somos inseparables en el sentimiento", aseveró Lopetegui, quien ya había señalado antes, en un corto y emotivo discurso, que se marcha "un sevillista más, de por vida".

El guipuzcoano consideró que, de toda su trayectoria como entrenador, la etapa vivida en Nervión "es, sin duda, la que más ha calado" en su "corazón" y que "esto no se puede cambiar, porque está empapado y es fruto de toda esta relación" vivida con todo los estamentos del Sevilla, a los que dio las gracias por haber puesto todos "su granito de arena".

Lopetegui, de 56 años, también aseguró, en referencia a la opción de que hubiera dejado el cargo al final de la pasada campaña al atisbarse los primeros signos de un fin de ciclo, que no se arrepiente "de haber empezado este año" y que él no es una persona "de mirar hacia atrás", pues "las decisiones las tomas pensando que es lo mejor".

"Es lo que hemos hecho todos. Hemos tenido otras oportunidades para salir y decidí no hacerlo. Creo que tenía un compromiso moral con el club y me sentía pleno como entrenador. La temporada es muy larga, queda muchísimo para revertir la situación", indicó el de Asteasu, en la confianza de que el Sevilla puede levantar el vuelo.

En su discurso en el antepalco del estadio, junto a los trofeos de la Liga Europa ganados por el club, el último con él en el banquillo, y tras proyectarse un vídeo con sus mejores momentos en el Sevilla, manifestó que de lo primero que se da cuenta es de que eran "mucho más jóvenes" y de que "el fútbol castiga mucho a todos".

"Seguramente porque hemos entregado una parte de nuestra vida. La profesión nuestra es así, son 24 horas cada día de la semana en cuerpo y alma. Eso desgasta y deja huellas físicas, pero también en el corazón. Esas huellas en el corazón que quedan van a ser imborrables, de recuerdos bonitos, momentos complicados que entre todos hemos sido capaces de superar", dijo, además de agradecer "de corazón" este "homenaje" en su adiós.

Para Lopetegui, haber tenido "la suerte de liderar deportivamente un club como el Sevilla FC es algo extraordinario", por lo que expresó su gratitud a Monchi por convencerle hace tres años de que construyeran "un proyecto realmente bonito" y también al presidente, a todo el consejo y a todo el personal del club.

"Lo mejor que alguien se puede llevar es el reconocimiento y la amistad de muchos de vosotros, que es sincera y para siempre, y el respeto de mis jugadores y de mi afición. ¿Qué más puede pedir uno? Creo que soy un elegido por poder haber vivido estos momentos tan bonitos y ser partícipe, en mi cuota, de haber podido hacer un poquito más grande al Sevilla. Desear lo mejor del mundo a mi club, porque siempre va a ser mi club, y a mi gente, porque siempre vais a ser mi gente", concluyó.