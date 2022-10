Las redes de negocios: ¿herramienta útil o una pérdida de tiempo?

Las redes sociales cuestan tiempo. La mayoría de ellas están dirigidas al entretenimiento, como Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Pero también se han establecido plataformas como Linkedin y Xing, que se consideran redes puramente profesionales. Estas redes pueden beneficiar la carrera, ¿pero realmente vale la pena crear un perfil? Ya sea análogo o digital, "quien no tenga una buena red definitivamente tendrá más dificultades en el mundo laboral", dice Silke Grotegut. Ella es coach especializada en carreras profesionales y postulaciones laborales, autora del libro "Hacer carrera con Xing, Linkedin y compañía". Grotegut afirma que el mercado laboral ha cambiado por completo debido a la escasez de trabajadores calificados. "Es por eso que las empresas ya no esperan a que la persona adecuada se ponga en contacto con ellas", señala y agrega que, de hecho, salen a buscarla ellos mismos. La experta sostiene que, dado que muy pocas personas tienen su propio sitio web, el camino conduce inevitablemente a las redes profesionales digitales. Grotegut también señala el llamado mercado de trabajo oculto, en el que la mayoría de los puestos de trabajo no se anuncian. Según la coach, las empresas suelen cubrir los puestos a partir de su propia red o de una más amplia, con personas que se han presentado por iniciativa propia, que han sido recomendadas por los empleados o que han sido encontradas en el proceso de contratación. Xing y Linkedin ahora también juegan un papel importante en este proceso. Magdalena Oehl describe la situación desde la perspectiva del mundo de las startups. La vicepresidenta de la asociación de startups de Alemania dice que "solo tendrán lugar quienes sean visibles". Oehl considera que estar presente en estas redes tiene especialmente sentido para los creadores de estas nuevas empresas emergentes. Esto ayuda, cita como ejemplo, a atraer la atención de potenciales inversores y empleados. Construir la red en pequeños pasos Para tener éxito en las redes empresariales es necesario estar dispuesto a hablar y hacer contactos, ya desde el principio, dice la psicóloga de organizaciones y grupos Babette Brinkmann. Imparte clases como profesora en la Universidad Técnica de Colonia y es activa en Linkedin. Quien es nuevo en la red debe primero ver a quién conoce en la plataforma, como por ejemplo antiguos compañeros de la escuela, colegas de estudios, conocidos, miembros del equipo y familiares. Unirse a grupos es igual de práctico. Oehl experimenta a menudo que la gente se relaciona con nuevas personas después de los eventos. Según su experiencia, la clave del éxito es la continuidad porque, si se quiere construir una red activa y en crecimiento lo más rápido posible, se debe publicar con regularidad. "El algoritmo de Linkedin también lo agradece", subraya la experta en startups. También puede ayudar, recomienda Oehl, armar un pequeño plan de redacción para establecer los temas recurrentes y garantizar cierta variedad. "También es igual de importante cuidar y mantener la red, escribir notas, reaccionar a contenidos y recomendar publicaciones interesantes", dice la emprendedora. Básicamente, esto incluye convertir los contactos digitales más importantes en analógicos, verse y hablarse personalmente de vez en cuando. Equilibrio de costos y beneficios Los contactos de la red deberían contar con características diferentes. En el mejor de los casos, en la lista deberían estar proveedores de información, multiplicadores de contactos, proveedores de referencias y responsables de la toma de decisiones. Silke Grotegut considera que la calidad está por encima de la cantidad. "Si busco un puesto directivo en una empresa, pero mi red está formada por miles de licenciados universitarios, no podrá ayudarme con mis planes de carrera", explica. Esto suena a mucha planificación, mucho esfuerzo y tiempo. Babette Brinkmann coincide. Por eso, dice, es óptimo que no se sienta como una carga y que los costo y beneficios estén equilibrados. La psicóloga remarca que solo entonces redes como Linkedin pueden ser una ventaja. Según la experta, es una cuestión personal, en la que hay que evaluar las necesidades propias y qué función debe cumplir una red de negocios. Además del tiempo, las redes a veces cuestan dinero. "Xing es un producto 'freemium', no llegas muy lejos con la cuenta básica", dice Grotegut. Con Linkedin, en cambio, "las funciones más importantes para la búsqueda de empleo ya están incluidas en la versión gratuita", detalla la coach, que añade que solo las ofertas adicionales están sujetas a pago. Sin embargo, no hay que subestimar las redes de negocios. "Este modelo de pasar toda la vida profesional con un solo empleador ya no existirá en el futuro de esta misma forma", predice Grotegut. En algún momento, señala, los cambios regulares formarán parte de la nueva vida profesional. Según la experta, los que ya tienen una red intacta y diversa y son visibles podrán empezar más rápidamente.