Kepa: "La selección está en mi cabeza"

Londres, 6 oct. Kepa Arrizabalaga, portero del Chelsea, afirmó que volver a la selección española está en su cabeza y que echa de menos ir con el equipo nacional, pensando en el próximo Mundial de Qatar 2022.

El portero vasco, que suma cuatro partidos seguidos con el Chelsea, ha logrado reavivar el debate en la meta de Stamford Bridge y parte en igualdad de condiciones en la lucha por el número uno con su compañero Edouard Mendy.

Kepa, titular este miércoles contra el Milan, atendió a los medios españoles en el estadio londinense después de la victoria por 3-0 contra el conjunto italiano.

"He tenido que parar una y ha sido importante porque era justo el final de la primera parte. Hemos hecho un buen trabajo hoy, defensivamente el equipo ha estado muy comprometido. Hemos parado sus mejores bazas y estamos contentos porque era un partido que teníamos que ganar y que era muy importante para nosotros", dijo Kepa.

El arquero acumula un encuentro con Thomas Tuchel, que fue despedido, y tres seguidos desde la llegada de Graham Potter, al que alabó.

"Es un entrenador que lleva apenas dos semanas con nosotros, pero se ve que el equipo quiere ser protagonista, que quiere tener el balón y tener el balón para atacar, no por tenerlo. Quiere recuperar rápido. El equipo quiere ser protagonista y eso creo que va bien con mis características. Me siento a gusto en ese estilo. Tenemos camino por crecer, porque aún no hemos tenido mucho tiempo para entrenar, estamos cogiendo automatismos que quiere él".

"Por supuesto (que quiero ser titular), trabajo para ello. Estoy aquí para cuando el entrenador me necesite, para intentar responder y ganar partidos", añadió.

La última presencia de Kepa con la selección data de noviembre de 2020, cuando estuvo como suplente en la Liga de Naciones, pero el de Ondarroa confía en tener su oportunidad y estar en la lista de España para el Mundial.

"Por supuesto que lo tengo ahí, obviamente he estado mucho tiempo ahí y cuando no estás lo echas de menos. Está en mi cabeza y ojalá pueda volver pronto".

El seleccionador, Luis Enrique, será el que tome la decisión final sobre si Kepa estará en Catar, y el portero entiende que tendrá más posibilidades si tiene continuidad en el Chelsea.

"Seguro que es más fácil jugando que sin jugar", finalizó Kepa, que este fin de semana contra el Wolverhampton Wanderers tendrá una nueva oportunidad. EFE

