Fugas de Nord Stream causadas por detonación, dice Suecia

(Bloomberg) -- El Servicio de Seguridad Sueco declaró que detonaciones causaron daños al sistema de tuberías submarinas Nord Stream justo fuera de sus aguas territoriales.

Las incautaciones realizadas en la escena del crimen están siendo analizadas para mostrar “si alguien puede ser notificado de sospecha y luego procesado”, dijo el Servicio de Seguridad en un comunicado. La investigación completa ha “reforzado las sospechas de un sabotaje grave”, dijo.

Las dos fugas en los oleoductos que atraviesan el Mar Báltico hacia Alemania desde Rusia fueron identificadas en la zona económica exclusiva de Suecia la semana pasada, mientras que otras dos fueron halladas en la zona de Dinamarca, lo que provocó investigaciones y una mayor seguridad para la infraestructura energética clave de la región.

Las rupturas han despertado temores de que Rusia pueda organizar ataques encubiertos contra vías vitales de energía para disparar los precios en la ya estresada Unión Europea a medida que se acerca el invierno. Varios Gobiernos, incluido el alemán, han calificado previamente las acciones de “deliberadas” y “sabotaje”. Finlandia señaló la semana pasada que solo un actor estatal podría ser capaz de actuar a tal escala.

El Kremlin ha negado ser responsable de las explosiones de Nord Stream.

Las fugas de gas en la zona sueca parecen estar disminuyendo en intensidad, dijo el miércoles la guardia costera del país, mientras que el burbujeo cerca de Dinamarca había cesado durante el fin de semana.

Nota Original:

Sweden Probe Shows Nord Stream Leaks Caused by Detonation (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.