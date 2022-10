El Sevilla destituye a Lopetegui como entrenador tras la goleada del Dortmund

Fútbol - Liga de Campeones - Grupo G - Sevilla vs Borussia Dortmund - Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, España - 5 de octubre de 2022 - El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, y Papu Gómez reaccionan tras el partido. REUTERS/Marcelo del Pozo

6 oct (Reuters) - El Sevilla destituyó el miércoles a su entrenador Julen Lopetegui tras ser goleado por el Borussia Dortmund (4-1) en la Liga de Campeones, anunció el club de fútbol español.

El equipo, seis veces ganador de la Europa League, continúa con su mal comienzo de campaña, habiendo ganado sólo un partido en todas las competiciones en lo que va de temporada.

"Lo primero que siento es agradecimiento a un club como el Sevilla, a su afición, la gente de la ciudad deportiva y a mis jugadores, que me han regalado tres temporadas maravillosas", dijo Lopetegui al canal de televisión Movistar Plus tras la derrota del miércoles, pero antes de que el equipo anunciara oficialmente su despido.

"(Tengo un sentimiento) de tristeza por dejar un equipo que tiene mucho. Sin duda el Sevilla estará siempre en mi corazón. (...) Al público del Sevilla hay que entenderlo, quererlo y agradecerlo".

"Ya me he despedido del equipo. No es momento de hablar de que me falten al respeto. Estoy agradecido por todo lo que he conseguido en este club".

Lopetegui, entre lágrimas, recibió una ovación al final del partido por parte de la afición, que coreaba que la directiva debería dimitir.

Medios españoles informaron a primera hora del miércoles que el Sevilla había llegado a un acuerdo con el exentrenador del Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli, para que asuma una segunda etapa en el club, y que Lopetegui ya sabía que iba a ser destituido antes del partido.

El Sevilla ocupa el puesto 17 en la clasificación de LaLiga con cinco puntos, uno por encima de la zona de descenso, su peor inicio de temporada desde que ascendió a la máxima categoría en 2001.

El consejo de administración del club se enfrenta a las preguntas de los enfadados aficionados, que tenían grandes expectativas después de que el Sevilla terminara la temporada pasada en la cuarta posición, tras haber luchado con el Real Madrid por el título durante la mayor parte de la campaña.

"El Sevilla FC ha destituido a Julen Lopetegui como técnico del primer equipo una vez finalizado el choque que ha enfrentado este miércoles al equipo de Nervión con el Borussia de Dortmund", dijo el club hispalense en un comunicado en su página web.

"Lopetegui cierra una exitosa etapa con tres magnificas campañas en las que se lograron con creces los objetivos y una cuarta temporada en la que, sin embargo, los resultados no han acompañado, sumando el Sevilla FC cinco puntos de 21 posibles en LaLiga".

Lopetegui llevó al Sevilla a conseguir en 2020 su sexto título de Europa League, un récord.

(Información de Fernando Kallas; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)