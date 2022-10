El príncipe Enrique, Elton John y otros acusan al Daily Mail de intervenir sus teléfonos - bufete

FOTO DE ARCHIVO: WINDSOR, INGLATERRA - 19 DE SEPTIEMBRE: El príncipe Harry, duque de Sussex, se une a la procesión que sigue el féretro de la reina Isabel II hacia la capilla de San Jorge el 19 de septiembre de 2022 en Windsor, Inglaterra. Justin Setterfield/Pool vía REUTERS

LONDRES, 6 oct (Reuters) - El príncipe Enrique, el cantante Elton John y otras personas han emprendido acciones legales contra el grupo editorial del periódico Daily Mail, alegando escuchas telefónicas y otras violaciones de la intimidad, dijo el jueves un bufete de abogados del grupo.

Associated Newspapers, el editor del Daily Mail, The Mail on Sunday y Mail Online, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En el grupo se encuentran las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, el David Furnish —cineasta y pareja de Elton John—, así como Doreen Lawrence, la madre del adolescente negro Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en 1993.

Estas personas tienen conocimiento de pruebas que apuntan a la violación de la intimidad por parte de Associated Newspapers, incluida la colocación de dispositivos de escucha en el interior de los coches y los hogares de las personas, así como el encargo de la interceptación de llamadas telefónicas privadas en directo, dijo el bufete de abogados Hamlins en un comunicado.

Hamlins representa a Enrique y Frost, mientras que Lawrence, Hurley, John y Furnish están representados por Gunnercooke, según el comunicado.

Las relaciones de Enrique y su esposa Meghan con la prensa sensacionalista británica se derrumbaron después de casarse en 2018. La pareja ha dicho previamente que tendría "cero compromiso" con cuatro grandes periódicos británicos, incluido el Daily Mail, acusándolos de cobertura falsa e invasiva.

La pareja también citó la intrusión de los medios de comunicación como un factor importante en su decisión de renunciar a los deberes reales y mudarse a Estados Unidos.

(Reporte de Michael Holden, redacción de Sachin Ravikumar; edición de Guillermo James y Mark Heinrich, editado por Tomás Cobos)