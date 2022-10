El Atlético honra a Koke

Madrid, 6 oct. "Un día muy especial; no quiero quedarme aquí, quiero más", expresó Koke Resurrección, el jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, con 555 encuentros, emocionado, homenajeado y honrado este jueves por el club, por Adelardo Rodríguez, las leyendas y sus compañeros y entrenadores actuales y pasados, tanto en el conjunto rojiblanco como en la selección, con el elogio común y superlativo a su calidad como persona, de su ejemplo, incluso por encima de todo lo conseguido como futbolista.

"Es un orgullo. Son muchos sentimientos encontrados. Al final, es sentir lo que haces. Yo creo que es importante, ya lo dije el otro día a mis compañeros, sentirse identificado con lo que haces, con lo que sientes. Y eso hago cada día, cuando voy a entrenar, cuando me pongo la camiseta del Atlético de Madrid todos los días. Todavía no he terminado, me queda mucho, y al final de tu carrera que se te reconozca como Adelardo, por ejemplo", deseó el capitán del Atlético, arropado por sus familia, sus amigos, sus compañeros, sus excompañeros, sus entrenadores, sus extrenadores, por el mundo del fútbol y del Atlético de Madrid.

"Yo estaba en la ciudad deportiva del Atleti cuando empezó todo el lío, le empecé a ver jugar y le auguré una carrera buena, como la que está teniendo. Lo que apreciamos quizá más de ti que el haber jugado tantos partidos es la persona que eres. Te deseo lo mejor, porque eres del Atleti. Y eso ya es lo mejor para mí", afirmó Adelardo, que tenía el récord de partidos hasta ahora. Y bromeó: "No me vas a pasar en goles". Él marcó 115 tantos en 553 partidos. Koke suma 47 en 555 encuentros. También le pasó el testigo con una placa dorada que conmemora los 554 partidos con los que lo superó el pasado sábado contra el Sevilla.

También hubo espacio para el homenaje a Adelardo, una de las leyendas más grandes de la historia del club, que tenía el récord de partidos jugados desde 1977, cuando se retiró del fútbol, tras 17 temporadas y 10 títulos con el Atlético. "El Atleti es mi casa. Mi padre me enseñó que donde llegara le gustaría que pusiera las raíces. Es un orgullo tan grande. No sé cómo explicarlo. Quiero recordar a los compañeros que ya no están conmigo y quiero felicitar a Koke, porque lo ha merecido, es de la casa, quiere al equipo y eso para mí es importantísimo", afirmó Adelardo desde el auditorio del estadio Metropolitano.

45 años después, Koke toma el relevo, desde sus primeros partidos en su barrio de Vallecas, los sábados y los domingos por la tarde junto a su hermano, Borja, y sus amigos, "en el cuadrado de acera con los bancos puestos" que ejercía como terreno de juego, a la eternidad en el Atlético, con el que se ligó de por vida como aficionado y, desde los seis años, como jugador, mientras acompañada a su hermano al colegio Amorós para entrenar con las categorías inferiores del club rojiblanco.

"Mucho esfuerzo, mucho sacrificio y orgullo de que un chico de barrio, de Vallecas, consiga estar hoy aquí, haber cumplido ser el jugador con más partidos del Atlético de Madrid y agradecer a toda la gente de mi barrio todo lo que han hecho por mí. Orgullo. Al final, los sueños se cumplen. Cuando tenía seis añitos no me quería ni apuntar al fútbol, porque me daba vergüenza. Me convenció mi madre con unas botas de colores. Y hasta el día de hoy. Gracias mamá", rememoró Koke, que recibió un brazalate de capitán de su hijo, Leo.

TORRES: "ES MUY BONITO PARA LOS ATLÉTICOS QUE SEAS TÚ QUIEN NOS REPRESENTE"

La foto suya al lado de Fernando Torres, cuando tenía diez u once años, aún emociona a Koke: "Fernando era un ídolo y lo sigue siendo. Era un espejo donde mirarse cuando eras pequeñito. Él cumplió sus sueños en el Atlético de Madrid. Se tuvo que marchar fuera para seguir creciendo y luego volver y ganar uno de los títulos que seguramente es el más importante para él. Ojalá muchos chavales se puedan fijar en esa foto. Que los sueños se cumplen. Con esfuerzo, sacrificio y tener un poco de suerte se llega a ser algo importante en el club de tu vida".

"Todos nos sentimos orgullosos de él, pero es un día para que él se sienta orgulloso de lo que está consiguiendo. No lo que ha conseguido, porque le queda mucho. Para mí ha sido una suerte haber compartido algunos de esos cientos de partidos que has jugado, haber compartido vestuario, haberte inspirado en algún momento... Ahora esa responsabilidad de inspirar a los demás te toca a ti. Ahora los inspiras tú (a los jóvenes de la cantera). No cambies nunca, porque ser como eres te ha traído estas cosas grandes y bonitas", dijo Torres, en la actualidad entrenador del equipo juvenil de División de Honor del Atlético.

"Sigue peleando y luchando hasta que no puedas más y sigue inspirando a todos los que vienen de atrás. Ver que un canterano ha sido capaz de lo que has hecho tú les hace soñar muy alto y muy grande. Es lo que necesitamos, que nos hagan soñar. Hemos comprobado que se puede si sueñas en grande. Es muy bonito para los atléticos que seas tú quien nos represente. No cambies. No cambies. Porque lo más grande que tienes eres tú como persona", abundó Fernando Torres.

SIMEONE, KOKE Y "EL CAMINO A SEGUIR"

"En nombre de todos los compañeros, lo primero, decirte que lo que has conseguido es algo maravilloso, que creo que cualquier niño de la Academia lo sueña así, como lo soñaste vos en su momento. Agradecerte por el compañero y la persona que eres, sobre todo. Desde el lugar que tuviste nos guiaste con una palabra, pero, sobre todo, con el ejemplo. Eso se valora muchísimo. Que sigas escribiendo esta hermosa historia, que todavía no ha terminado", valoró José María Giménez, uno de los capitanes del equipo, junto a Jan Oblak, Stefan Savic y el propio Koke, en representación de la plantilla. Toda ella acudió al acto.

"Yo tuve la suerte como entrenador de encontrar un chico joven cuando llegamos con mucho entusiasmo e ilusión, que fue creciendo y aprendiendo de todos los compañeros que tuvo, que marcaron el camino que hoy está marcando él. Una persona con compromiso, con responsabilidad, siempre dejando de lado el lugar que le toca en un partido y buscando lo mejor para el equipo. Es el camino a seguir. Te felicito. Me siento emocionado por este crecimiento que has tenido. Sabes que no te vamos a regalar nada. Y para adelante", le transmitió Simeone, con el que ha jugado 520 de los 555 partidos hasta ahora de rojiblanco.

También recibió la insignia de oro y brillantes del Atlético de Madrid, de manos de Miguel Ángel Gil Marín, su consejero delegado. "Para un gestor del club de fútbol, es un sueño poder contar con una persona en el vestuario durante tantos años, porque representas sin duda los valores del deporte, del club y lo has venido demostrando a lo largo de los años. Si es grande como futbolista lo es más como profesional e inmensamente como persona", repasó el dirigente, que recordó cuando el Real Madrid quiso ficharle en edad juvenil.

"Sólo me has hecho pasar una semana realmente mala, cuando pasabas de cadete a juvenil y vino el Madrid a por ti. Si no hubiera sentido tu complicidad, si no hubieras querido seguir perteneciendo a este club, si hubieras tomado la decisión fácil en ese momento, no estaríamos celebrando esto. Gracias por tu lealtad en ese momento, tu compromiso y tu sentimiento. No es lo que has hecho, es lo que queda por hacer", añadió.

"Es un formidable jugador, que ha pasado por todas las categorías de la Academia (la cantera del Atlético de Madrid) hasta que, sus 30 años, ha tomado el testigo de Adelardo como el jugador que ha vestido la camiseta de nuestro club. Es un ejemplo dentro y fuera del campo, para todos los atléticos. Le inculcaron sus padres la humildad, la sencillez y la constancia que demuestra a diario. Gracias por tu naturalidad, tu entrega, tu compromiso", expresó Enrique Cerezo, el presidente del club rojiblanco, quien abrió el acto de homenaje.

GABI: "ERES EL QUE MEJOR HACER A SUS COMPAÑEROS Y ESO ES UN DON"

También hubo mensajes de muchos de sus compañeros en el pasado. "Son referentes para mí. Al final, cuando eres más joven o cuando empiezas en el mundo del fútbol, empiezas a ir con el primer equipo y te fijas en gente como Antonio López, mi ídolo Fernando Torres, que está ahí, Raúl García, Godín... Al final, te fijas en la gente; gente buena con gran corazón que sienten el grupo. Eso es lo que intento yo ahora mismo. Que la gente que venga de abajo pueda cumplir su sueño, sobre todo los canteranos, porque este equipo siempre se ha caracterizado por tener gente de la casa, y a los vienen de fuera que también sientan lo que es el Atlético de Madrid, que más que un equipo es una familia", aseguró Koke.

"Lo que estás consiguiendo es gracias a tu esfuerzo, tu sacrificio. No te van a regalar ni te han regalado nada. Cada día es gracias a tu trabajo. Eres el que mas corre y el que mejor hacer a sus compañeros, que eso es un don y no lo puede hacer todo el mundo", expresó Gabi Fernández, el capitán de la era Simeone, antes de Koke. "Lo más importante para jugar en este club y en este equipo es tener un gran corazón. Has conseguido todo esto por el gran corazón que tienes y das al Atlético de Madrid", añadió Juanfran Torres.

"Los logros se consiguen por esfuerzo y lo todo lo que hay detrás. Me alegro por la persona que eres y por lo que sientes por este gran club", señaló Raúl García. "Orgulloso de ti. Es un privilegio haber formado parte de esta historia, con batallas épicas que marcan nuestras vidas. Tú has marcado mi vida. Representas, como dice el himno, luchar como un hermano, Poner al club por delante de cualquier interés personal", intervino Filipe Luis."Es un orgullo que seas tú quien consiga esta marca y tenga ese privilegio y honor. Nadie como tú representando los valores y el sentimiento atlético de cada uno de los aficionados", dijo Diego Godín. Todos ellos jugadores con los que Koke ha hecho historia en el club rojiblanco en el pasado.

"Los que somos del Atleti nos quedamos con eso más allá de títulos, de ganar, que es por lo que peleamos, por ganar cosas, pero después todo lo que queda son las personas. Mucha gente que ha salido en el vídeo y está hoy conmigo acompañándome. Al final, es lo que me va a quedar. Es lo más importante para mí. Más allá de ganar títulos o partidos, sino el día de mañana quién soy como persona", valoró Koke.

LUIS ENRIQUE: "SIGUE CON ESA MENTALIDAD DE PENSAR QUE LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR"

"Has conseguido este récord con lo joven que eres. Eso sólo se puede lograr con la constancia y con la calidad que tienes, no sólo dentro del terreno de juego, sino fuera. Sigue igual, con esta mentalidad de querer mejorar, aprender y pensar que lo mejor está por llegar", le transmitió Luis Enrique Martínez, su técnico en la selección española. "Gran hazaña. Te lo mereces", expresó Sergio Busquets, el capitán. "Que sigas haciendo historia en el club de tu corazón y tus amores", le dijo Xavi Hernández, su excompañero en la selección y ahora técnico del Barcelona. "Lo mereces por lo gran persona que eres", señaló Jordi Alba.

En 2013, su debut en la selección española absoluta fue a las órdenes de Vicente del Bosque. "Es un día feliz para Koke. Es un gran referente del Atlético de Madrid. Todos estamos muy contentos de que este reconocimiento tan merecido se produzca con este cariño que ha demostrado todo el club", expresó el seleccionador campeón del mundo y de Europa con España.

"Me acuerdo que era agosto, estaba en casa, y estaba acojonado la verdad cuando me llegó la convocatoria para jugar con campeones del mundo y de Europa. Agradecerle todo lo que hizo por mí. Cuando alguien tan importante que ha entrenado a los mejores te trata como uno de los mejores es un orgullo", recordó Koke.

Con el Atlético, el 19 de septiembre de 2009, se estrenó contra el Barcelona. Abel Resino era su entrenador. "Él me dio la oportunidad de debutar. No pensaba que iba a jugar ese día, además como estaba la situación. Me acuerdo que Reyes (exjugador del Atlético y del Sevilla, entre otros), que en paz descanse, me dijo 'vas a salir'. Se cumplió uno de mis sueños", rememoró el actual capitán rojiblanco.

"Es un día muy especial para Koke. Se va a quedar en el corazón y en el recuerdo. En el homenaje que hoy se hacía a un futbolista sólo se habla de la persona, que se ha ganado el corazón de los atléticos. Sabemos los atléticos que tenemos la mejor afición del mundo, pero también la más exigente, porque quiere que cada jugador que juega se deje la piel en el campo. Koke es uno de los elegidos. Está en el corazón de todos los atléticos", destacó Abel, con el que jugó el primero de sus 555 partidos hacia la eternidad en el Atlético de Madrid. EFE

id/apa