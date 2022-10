EE.UU. sanciona a funcionarios iraníes frente a protestas

(Bloomberg) -- Estados Unidos sancionó a siete funcionarios iraníes que, según dijo, jugaron un papel en el corte de internet y la represión de las protestas que han sacudido al país, como parte de la medida de la Administración Biden para tomar una posición más enérgica contra la respuesta del régimen.

El Departamento del Tesoro sancionó al ministro del Interior, Ahmad Vahidi, quien había sido sancionado una vez antes, argumentando que supervisa y ha defendido el uso de “fuerza letal contra los manifestantes” por parte de las fuerzas del orden en múltiples ocasiones.

Entre otros funcionarios sancionados se encontraba el ministro de Comunicaciones, Eisa Zarepour, quien es “responsable del vergonzoso intento del Gobierno iraní de bloquear el acceso a internet de millones de iraníes con la esperanza de frenar las protestas”, dijo el Tesoro.

Las medidas reflejan un esfuerzo más amplio de la Administración para apoyar con más fuerza las protestas, que estallaron a principios de septiembre después de que Mahsa Amini, de 22 años, muriera bajo custodia policial tras ser arrestada por presuntamente violar los estrictos códigos de vestimenta islámicos. Una semana después, EE.UU. sancionó a la policía de la moral de Irán y flexibilizó algunas restricciones en el acceso a internet.

Eso contrastaba con la respuesta de EE.UU. a las protestas de 2009, cuando el entonces presidente Barack Obama temía que expresar su apoyo a los manifestantes dañaría sus objetivos y crearía la impresión de que EE.UU. estaba incentivando las protestas.

“Lo que aprendimos después de eso es que puedes pensar demasiado respecto a estos asuntos, que lo más importante que debe hacer EE.UU. es ser firme, claro y con principios en respuesta a los ciudadanos de cualquier país que exigen sus derechos y dignidad”, dijo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan a “Meet the Press” de NBC el 25 de septiembre.

A principios de esta semana, el líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, acusó a EE.UU. e Israel de incitar las protestas.

