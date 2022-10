Asamblea de la OEA abre en Lima con mensaje de presidente de Ucrania

La 52ª Asamblea General de la OEA, el principal foro político de las Américas, abrió este miércoles en Lima con un mensaje del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instando a la región a condenar la invasión rusa y sumarse a las sanciones contra Moscú.

La 52ª Asamblea General de la OEA, el principal foro político de las Américas, abrió este miércoles en Lima con un mensaje del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instando a la región a condenar la invasión rusa y sumarse a las sanciones contra Moscú.Bajo el lema "Juntos contra la desigualdad y la discriminación", la reunión anual de la OEA fue inaugurada por el secretario general, Luis Almagro, y el presidente de Perú, Pedro Castillo."La discriminación surge de la conciencia de clase alta o clase apoderada, del machismo, de la conciencia de la piel blanca (...) a partir de esos actos conscientes se discrimina a pobres, mujeres, población LGBTI, a población indígena y afrodescendiente, pequeños campesinos o pobladores rurales discriminados", afirmó Almagro."Debemos ser otra cosa", enfatizó.La cita, la primera presencial luego de dos años en formato virtual por la pandemia de covid-19, prevé debates sobre la situación en Nicaragua, luego de que en noviembre de 2021 el gobierno de Daniel Ortega anunciara su retiro de la OEA, y cinco meses después cerrara la oficina de la organización en Managua. Un proyecto de resolución llama a instar al gobierno de Ortega a "restablecer plenamente" el estado de derecho.Almagro reconoció que aumentaron las trabas para dialogar con Ortega."El régimen definitivamente se ha distanciado de la organización (...) y las dificultades para trabajar estos temas han ido 'in crescendo'", dijo en rueda de prensa.Opositores nicaragüenses colocaron en una avenida próxima al Centro de Convenciones, sede del foro, un enorme letrero con la imagen de un ave y la leyenda: "Exigimos libertad para más de 205 personas presas políticas en Nicaragua". - Zelenski evoca a Simón Bolívar -Zelenski se dirigió a la OEA en un video pregrabado en inglés en el que evocó a los héroes de la independencia americana hace dos siglos."¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Creo que no ayudarían a alguien que está saqueando un país más pequeño", afirmó.Solicitó, "por favor", condenar en la Asamblea General de la ONU las "políticas agresivas" de Rusia. También llamó a "evitar" relaciones comerciales con personas o empresas rusas y pidió el apoyo "de la gente común", difundiendo "la verdad sobre esta guerra".La OEA ya pidió en marzo el fin de posibles "crímenes de guerra" en Ucrania y en abril suspendió a Rusia como observador permanente.La guerra en Ucrania promete ser parte de los debates del cónclave de tres días en la capital peruana.El anfitrión Perú promueve una resolución para tratar la seguridad alimentaria del continente, amenazada por la invasión rusa a Ucrania. Mientras que Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Antony Blinken, llegó en la noche del miércoles a la capital peruana, dijo que espera un "fuerte apoyo" de todos los miembros de la OEA en el tema Ucrania."Blinken sabe que los países de la región se han distanciado de Estados Unidos, en parte porque este país tampoco ha sido proactivo en la región en los últimos años", dijo a la AFP Manuel Orozco, del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington. - Delegado de Guaidó cuestionado -La Asamblea debe examinar también una declaración sobre los derechos humanos en Venezuela, adelantó el encargado de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols.Por otra parte, once países de la OEA, entre ellos México, Bolivia y muchos caribeños, impulsan "revocar" la aceptación del delegado del líder opositor venezolano Juan Guaidó, una decisión que deberán tomar los Estados miembros del bloque regional, dijo Almagro.El representante venezolano ante la OEA, Gustavo Tarre, designado en 2019, días antes de la salida del gobierno de Nicolás Maduro del bloque regional, no acudió a Lima para evitar -según la oficina de Guaidó- que ello distraiga la discusión de temas como la situación humanitaria en Venezuela.Almagro negó el miércoles que el proceso de retiro de Venezuela de la OEA se haya concretado. "Para irse de la Organización no solamente tienen que pasar dos años sino que tienen que estar al día con todas sus obligaciones", explicó, y recordó que el Estado venezolano debe a la OEA "algunos millones de dólares de cuentas pendientes de contribuciones".Al margen de la OEA, Blinken codirigirá una reunión sobre migración, un gran problema para Estados Unidos en la frontera con México. Durante la jornada hubo protestas de grupos conservadores en las que unas 200 personas gritaban consignas contra Almagro, la OEA y el presidente Castillo."OEA no te metas, no somos marionetas", entonaban. Se espera que este jueves haya otras manifestaciones similares en la capital peruana.et-ad/dga