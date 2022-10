Miércoles, 5 de octubre de 2022 (04.:00h GMT)

COLOMBIA PAZ

El ELN y el Gobierno de Colombia anuncian la vuelta al diálogo para noviembre

Caracas. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia retomarán las negociaciones de paz el próximo noviembre, según un acuerdo firmado este martes por las partes en Venezuela, país que actuará como garante en los diálogos, junto a Cuba y Noruega. La nueva fase de conversaciones comenzará, con base en lo pactado hasta ahora, en una fecha del próximo mes que ninguna de las partes se atrevió a precisar, al igual que la sede de estas negociaciones, que será “rotativa”, sin saber dónde empezarán.

BRASIL ELECCIONES

Bolsonaro suma a gobernadores de estados más poblados y Lula a Ciro Gomes

Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro, candidato a la reelección, recibió este martes el respaldo de los gobernadores de los tres mayores estados de Brasil, en tanto que el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva sumó al laborismo de Ciro Gomes. Han sido los primeros movimientos de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre, después que Lula obtuviera en las elecciones del pasado domingo el 48,4 % de los votos, frente al 43,2 % que logró el líder de la ultraderecha.

TWITTER MUSK

Twitter acepta la oferta de Musk de comprar la red social por 44.000 millones de dólares

Nueva York. Twitter mostró este martes su acuerdo con que el director ejecutivo de Telsa, Elon Musk, adquiera la red social por 44.000 millones de dólares, como habían acordado anteriormente, lo que en principio lleva a la anulación del proceso judicial abierto por la empresa contra Musk. "La intención de la compañía es cerrar la transacción por 54,20 dólares la acción", escribió Twitter en reacción a una propuesta de Musk que fue enviada horas antes a la compañía y a la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC).Las acciones de Twitter subieron un 22,24 %, hasta un valor de 52,00 dólares, al cierre de Wall Street de este martes, después de que el magnate Elon Musk retomara su oferta de comprar la red social por 44.000 millones de dólares y la compañía mostrara su disposición a la transacción.

TWITTER MUSK

Musk dice en críptico mensaje que Twitter es "acelerador" para otro proyecto

Nueva York, 4 oct (EFECOM).- El empresario Elon Musk dijo este martes en un críptico mensaje que Twitter es un "acelerador" para otro proyecto, después de que él y Twitter se pusieran hoy de acuerdo sobre la compraventa de la red social por 44.000 millones de dólares días antes de enfrentarse en un tribunal por esa cuestión. "Comprar Twitter es un acelerador para la creación de X, la 'app' para todo", declaró el fundador de Tesla a través de su cuenta en la plataforma, en la que ha estado notablemente ausente tras reportarse esta mañana que había propuesto de nuevo comprar la compañía, propuesta aceptada de inmediato por Twitter. Aunque no ofreció más detalles sobre ese proyecto, Musk podría estar refiriéndose a un nuevo producto sobre el que se pronunció anteriormente en conversaciones internas con inversores de Twitter, según una presentación obtenida el pasado mes de mayo por The New York Times.

UCRANIA GUERRA

Zelenski: el ejército ucraniano avanza rápido en el sur ocupado por Rusia

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este martes que el ejército de su país lleva a cabo un "avance bastante rápido y potente" en el sur frente al intento de anexión rusa de varios territorios ucranianos. "Docenas de asentamientos ya han sido liberados del falso referéndum ruso solo esta semana, en la región de Jersón, la región de Jarkiv, la región de Lugansk y la región de Donetsk en conjunto", afirmó Zelenski en su habitual discurso nocturno.

UCRANIA GUERRA

Biden comunica a Zelensky nueva ayuda militar por 625 millones de dólares

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transmitió este martes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, la concesión de un nuevo paquete de ayuda militar por 625 millones de dólares. Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden, que durante la llamada estuvo acompañado por la vicepresidenta, Kamala Harris, reiteró el apoyo de EE.UU. a la defensa de Ucrania frente a la invasión rusa "el tiempo que sea necesario". El Pentágono precisó en un comunicado que la asistencia incluye cuatro Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés), que tienen largo alcance; así como 16 cañones Howitzers, 75.000 municiones de artillería de 155 milímetros y 1.000 piezas para Sistemas Remotos de Minas Antiblidados, que básicamente es un cohete Howitzer con nueve minas antitanque.

UCRANIA GUERRA

Rusia concluye la anexión de territorios ucranianos y Kiev entierra todo diálogo

Moscú. Rusia concluyó este martes los trámites parlamentarios para la incorporación de cuatro territorios parcialmente ocupados en el este y sur de Ucrania, tras lo cual Kiev cerró con un decreto la puerta a cualquier diálogo de paz con el presidente ruso, Vladímir Putin, y consideró nula la anexión. Los tratados de incorporación de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia recibieron ayer el visto bueno del Senado ruso, donde obtuvieron el respaldo de la totalidad de los miembros de la Cámara Alta del Parlamento.

COREA CONFLICTO

EE.UU. pide una reunión urgente en la ONU por el último misil norcoreano

Naciones Unidas. Estados Unidos solicitó este martes que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna de forma urgente el miércoles para abordar el nuevo lanzamiento de un misil balístico llevado a cabo por Corea del Norte, según dijo a Efe una fuente diplomática. El proyectil lanzado por Pionyang sobrevoló el norte del archipiélago japonés, lo que hizo que se activase el sistema de alerta civil en la zona, recomendando a la población que buscara refugio ante un posible impacto.

COREA CONFLICTO

Corea del Sur y EE.UU. disparan misiles en respuesta a lanzamiento norcoreano

Seúl. Los ejércitos de Corea del Sur y EE.UU. dispararon este martes cuatro misiles tierra-tierra en un ensayo conjunto que pretende servir de respuesta al lanzamiento de un misil balístico de rango intermedio (IRBM) por parte norcoreana en la víspera.Cada uno de los aliados disparó dos misiles del sistema ATACMS hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) que golpearon los objetivos designados, según detalló el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano en un breve comunicado en el que no se especifican más detalles sobre la hora o lugar del ensayo armamentístico. El martes Pionyang disparó lo que parece ser un Hwasong-12 que sobrevoló Japón por primera vez en cinco años y que ha supuesto el proyectil norcoreano que más distancia ha recorrido jamás al haber volado en torno a 4.500 kilómetros alcanzando una altura máxima de casi 1.000 kilómetros.

COREA CONFLICTO

ITALIA PARTIDOS

Salvini mantiene el control de la Liga pese a las críticas de su fundador

Roma. El líder ultraderechista Matteo Salvini mantuvo hoy el control de su partido, la Liga, pese al batacazo electoral de las últimas elecciones generales italianas y a las divergencias surgidas con su fundador, Umberto Bossi, y la vieja guardia de la formación. Salvini reunió al Consejo Federal de la Liga y obtuvo "pleno mandato" para seguir negociando la formación del nuevo Gobierno con sus aliados, el conservador Silvio Berlusconil, líder de Forza Italia, y la ultra Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, ganadora de los comicios y probable próxima primera ministra.

NOBEL FÍSICA

El Nobel de Física reconoce el inicio de una nueva era en tecnología cuántica

Copenhague. El francés Alain Aspect, el estadounidense John F. Clauser y el austríaco Anton Zeilingier fueron distinguidos este martes con el Nobel de Física por sus trabajos pioneros que han sentado las bases de una nueva era para la tecnología cuántica, que abarca ordenadores, redes y comunicación encriptada segura. Los hallazgos de los galardonados han permitido por ejemplo la primera transmisión de larga distancia de un mensaje completamente seguro, videollamadas encriptadas cuánticamente o el lanzamiento de satélites de comunicación cuántica.

PARÍS MODA

Chanel pone a una enigmática Kristen Stewart en el foco de su colección

París. Una enigmática Kristen Stewart abrió este martes el desfile de Chanel en París, con un vídeo realizado por la marca que puso en valor la estética surrealista y misteriosa que Coco Chanel creó en el vestuario de la película "El año pasado en Marienbad", inspiración de esta colección. En el vídeo de la colección primavera-verano 2023, la actriz estadounidense, de 32 años y embajadora de la firma, aparece en blanco y negro abandonando la mítica sala de cine Le Champo, en el Barrio Latino, tras la proyección de la película vanguardista de la Nouvelle Vague que dirigió Alain Resnais en 1961. EFE

